1- Marcelo Goldman y Guillermo Palumbo

Como facilitador y jugador formaron parte de Pumpas XV, el equipo argentino de Mixed Ability Rugby que se consagró campeón mundial en España. Impulsaron el proyecto de Los Cuyis, el equipo de rugby inclusivo de nuestra provincia.



2- Nicolás Recabarren

Tiene 24 años y es ingeniero en Sistemas. Obtuvo un premio en el Big Festival de San Pablo, uno de los certámenes de videojuegos más importantes del mundo, en el que participan desarrolladores de decenas de países. Triunfó en la categoría mejor sonido.



3,4 y 5- Cristian Marlia, Matías Villafañe y Martín Benito

Creadores de Biosano, una empresa que provee productos biodegradables a la industria petrolera. Ganaron un concurso nacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Benito, además, recibió el premio al Joven Empresario Argentino del Año, de la CAME.



6- Mariano Di Paola

Es el enólogo de Rutini Wines y fue el encargado de elaborar el vino del gran Julio Le Parc.



7- Gonzalo Peñalva

Fue el único argentino y mendocino en correr "la carrera más dura del mundo", la Everest Trial Race. Son 160 kilómetros durante 6 días. En el trayecto hay 30.000 metros de desnivel acumulado y tiene la altitud del Everest.



8 y 9- Joaquín Ayala y Pablo Tejeda

Son bomberos voluntarios del cuartel de Tunuyán que fueron como voluntarios a combatir los incendios que azotaron Chile. La labor clave se hizo en Santa Olga, pueblo que quedó devastado. Estuvieron acompañados de Jorge Chavero, Carlos Funes y Eduardo Galdame.



10- Gonzalo Bertranou

Fue campeón del rugby regional con Los Tordos, brilló en su segunda temporada en el Super Rugby con Jaguares y en sus primeros partidos en Los Pumas, donde debutó este año. Junto con su padre, Miguel, son los primeros mendocinos padre e hijo en formar parte del seleccionado nacional de rugby.



11- Federico Santos

El director de la película Lasaña de mono consiguió premios internacionales y conquistó a la exigente platea estadounidense y al jurado del World-Fest Houston, al alzarse con dos galardones: mejor película extranjera y el Premio Remi a mejor comedia. Luego ganó como mejor comedia en el Festival Internacional de Niza, en Francia.



12- Jonah Sarruff

Tuvo un año excepcional. El joven cantautor subió al escenario del Festival Nacional de la Tonada, presentó su trabajo Tan brillante; fue telonero de Manuel Carrasco y de Ricardo Arjona.



13- Ricardo Torlaschi

Con José García fue campeón por segundo año consecutivo en el Argentino de Rally Cross Country, misma especialidad con la que se disputa el Dakar, con una camioneta del equipo Chevrolet S10, que tiene base en San Rafael y el respaldo de la marca por intermedio de Adrián Yacopini, director de la estructura.



14- Lautaro Di Santo

El joven jugador fue la revelación de la Lepra y fue fundamental para mantener la categoría de la Primera B Nacional.



15- Nicolás Rallo

Estudiante de derecho. Fue elegido como mejor orador en español y mejor orador total de la 22ª edición del Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por American University, en Washington, Estados Unidos. Rallo se destacó entre casi 200 participantes al recibir los premios mencionados.



16- Oscar Vanoli

Asiste a caballo y después de trabajar toda la noche a los cursos que se dictan en un aula taller móvil que ha llegado a la zona donde viven: el Valle de Uco. El viaje desde el campo en el que está empleado dura 2 horas. Se está capacitando en mecánica del automotor.



17- Maximiliano Gava

Es oficial de la Policía de Mendoza. Ingresó a la fuerza como mujer, pero tras 3 años de distintas operaciones consiguió el gran objetivo de su vida: ser hombre. Hoy es el único transgénero que porta el uniforme azul.



18- Federica Cafferata

La joven actriz mendocina Federica Cafferata, recordada por su debut cinematográfico en Road July, viajó a Marbella (España) para recibir un galardón de oro de los Premios Latino 2017. Fue gracias a A ticket s'il vous plait, seleccionado Mejor Corto Social, que ella también protagoniza y hasta fue musa.



19- Adrián Sorrentino

En la primera edición federal de los premios Hugo, ganó en el rubro mejor interpretación masculina. Terminó imponiéndose por su personaje de sor Humberta en la obra SorPresas, bajo la dirección de Aníbal Villa.



20- Facundo Cahiza

Logró que su producto El Nudo cosecha 2014 obtuviera medalla de oro en Hong Kong en el China Wine & Spirit Awards. Comprando uva y alquilando toneles hizo un premiado Malbec, calificado "el mejor vino argentino".



21- Adrián Costanzo

Director de la obra Presagio. Fue la obra más ganadora de los Premios Escenario 2017: ganó mejor obra, mejor bailarina y mejor grupo.



22- Walter y Rolando Hilbing

De la empresa familiar Sol de los Andes, dedicada a la elaboración de aguardientes de alta gama. Crearon la mejor grapa de varietal Torrontés del mundo, según el jurado de Destillata, concurso con sede en Austria. Recibieron la medalla de oro.



23 y 24- Francisco Tinelli y Emiliano López

Tienen 22 años y se hicieron amigos mientras cursaban Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. Se postularon para ir a la escuela de Ingeniería de Francia y así conseguir la doble titulación. Después se presentaron al concurso Infotel 2017 con la creación de una aplicación para mejorar el trabajo en grupo y ganaron el premio, que los llevará a realizar una pasantía en la empresa.



25- Francisco Bastías

Se sumó a la selecta lista de tenistas mendocinos que sumaron puntos en el ranking mundial de la ATP. Seguirá su carrera tenística en una universidad de Estados Unidos



27- Mariano Sosa

El cineasta mendocino ideó Como en la TV, que fue premiado en el Festival Lúdico 2017 de Costa Rica, en donde obtuvo el premio a mejor cortometraje latinoamericano. La importancia de este festival es que nuclea a los realizadores de cortos de América Latina y es un escenario para dar a conocer las nuevas generaciones que vienen haciéndose lugar en los países de la región.



28- Mercedes Fernández

Su obra Grietas en el paraíso recibió la Faja de Honor que otorga la Sociedad Argentina de Escritores, convirtiéndola así en la mejor novela del año.



29- Noelia Naranjo

Coordinadora de "Yo sí puedo", un proyecto que alfabetizó a 350 personas en tres años. Se trata de un método cubano que se usa en Mendoza desde 2014 para enseñar a leer y a escribir a mayores. Participan universitarios que educan de manera voluntaria en zonas pobres y rurales con materiales enviados desde la isla.



30- Sebastián Gallardo

Es tatuador y tuvo una particular idea para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. Ofrece dos tatuajes gratuitos por mes a quienes quieran hacer "desaparecer" las marcas o cicatrices que llevan en su piel como consecuencia de la agresiones a las que fueron sometidas y que les recuerdan la tortura que padecieron.



31, 32, 42, 43, 44 y 46- Karen Asenjo, Noelia Cabanay, Jimena Capaldi, Sabrina Ríos, Ailín Parola y Brandon Márquez

Son hipoacúsicos, salieron abanderados y escoltas en el colegio Nicolás Avellaneda. La Cámara de Senadores les entregó diplomas por el esfuerzo, dedicación, inclusión y humanidad demostrados.



33- Federico Norte

Doctor en meteorología. Fue premiado con una Mención de Honor en el Senado de la Nación por su aporte científico.



34, 35 y 36- Pío Chimeno, Pablo Calderón y Ricardo Chimeno

Cumplieron 20 años con el folclore. Lograron presentarse por primera vez en el Festival de la Doma y el Folclore, en la provincia de Córdoba, uno de los escenarios más reconocidos del género.



37, 38 y 70- Abril Rodríguez, María Inés Riveros y Nicole André

Las tres bailan desde pequeñas y fueron premiadas por el bailarín ruso Andrei Vassiliev con una beca para estudiar en su prestigiosa escuela de danzas estadounidense. El maestro viaja por Latinoamérica y capta a los mejores talentos.



39, 40, 41, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 73, 74- Malena Moreno, Marta López, Marité Carbo, Betty Rad, Elsa Luna, Ángela De Marco, Norma Longo, Alejandrina Noriega, Estela Crivelli, Miriam Burnet, Zulma Siacca

Son abuelas raperas y fueron distinguidas por la Cámara de Diputados de Mendoza por ser un ejemplo de fortaleza y empuje. Son un grupo de jubiladas que asisten al taller de teatro de Rodolfo Yáñez, del club Alegres Corazones. Son famosas en el país.



45- Ricardo Luna

Presidente de la Fundación Ecológica Andina. La institución que preside donó 30 cirugías de reconstrucción mamaria para pacientes sin obra social que tuvieron cáncer y fueron sometidas a la extirpación.



47- Adrián Chino Yacopini

La General Motors Argentina le otorgó el galardón Club del Presidente a Yacopini Motors SA. Es la sexta vez que la empresa recibe esta mención.



48- Roberto Iérmoli

Fue distinguido por el Consejo Consultivo de la publicación Gracias doctor con el premio Prócer de la Medicina, en la especialidad Educación Médica. Iérmoli es egresado de la UNCuyo, de la que salió con Medalla de Oro y Diploma de Honor. Actualmente, trabaja en Buenos Aires.



49- Gabriel Fidel

Autor del segundo mejor libro del mundo sobre el vino. Turismo del vino. La experiencia argentina representó al país en el concurso internacional Gourmand World Cookbook Awards.



50- Rodolfo Giro

Su empresa Inamika Interactive ganó el premio a la exportación más innovadora de Argentina. Fue por haber desarrollado un simulador de realidad virtual sensible al tacto, que tiene como fin el entrenamiento de diferentes procedimientos médicos. El objetivo es que sea usado por alumnos de medicina de la UNCuyo.



51 y 52- Tania Dribán Molinelli y su hijo Iván Furlani (13)

Presentaron sus pinturas y dibujos en una muestra sobre el autismo. Al niño le diagnosticaron el trastorno cuando tenía 3 años. Ellos han logrado dialogar a través del arte. La obra se llama Te acompaña.



53- Juan Pablo Vallone

El mendocino repitió lo hecho el año pasado y se coronó en la categoría pluma roxa del Mundial de jiu jitsu deportivo que se realizó en San Pablo, Brasil.



59- Mónica Mirábile

Directora de la fábrica experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uncuyo. Las líneas "De la Facultad Arauco" y el blend "De la Facultad", obtuvieron los galardones Gran Prestigio Oro y Prestigio Oro en Olivinus 2017. Por otra parte, el blend obtuvo el segundo premio en Frutados Verdes Amargos/Picantes Ligeros del VII Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Argoliva.



60- Hernán Yacopini

Fue elegido Ejecutivo del Año en la tradicional cena anual de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. Este licenciado en Administración formó parte del equipo de las concesionarias Toyota, Chevrolet, VW Camiones y Buses, VW Autos y autoelevadores Nissan. Ha logrado una muy buena performance en las distintas unidades de negocios.



61 y 62- Johanna y Matías Ortiz

En la categoría parejas resultaron campeones en la final nacional del Argentina Salsa Open 2017. Son hermanos y representaron al país en el Mundial que se realizó en San Juan de Puerto Rico.



63- Adrián Gaspar

Ginecólogo, creador de una técnica revolucionaria con láser para mejorar la salud sexual de las mujeres que se encuentran en la premenopausia y disminuir los síntomas del síndrome ginecourinario. Sus trabajos de investigación han sido reconocidos a nivel mundial.



64- Sergio Marinelli

Su postulación superó la votación del Senado y se quedó con el cargo de superintendente de Irrigación. Ocupaba el cargo de secretario de Servicios Públicos cuando Cornejo le ofreció ser gobernador del agua.



65-José Luis Bosdari

El gerente de Arlink puso en marcha el mayor sistema de videovigilancia del interior del país. En Mendoza ya se han instalado 1.000 cámaras en total. El 30% tiene definición HD. Están distribuidas en el Gran Mendoza.



66- José Millán

CEO de Millán SA. Su bodega Los Toneles albergó la cena de gala del Mercosur y sus vinos de alta gama fueron premiados en concursos internacionales. Además, la Olivícola Laur quedó como la mejor en Argentina y octava en el ranking mundial.



67, 68- Pía y Victoria Estelrich

Son diseñadoras de trajes de baño. En el 2010 se tomaron en serio el hobby y consiguieron hacer 400 prendas. Hoy se encuentran diseñando 20.000 por temporada. Ya venden a Japón, un mercado muy difícil, y conquistaron Madrid.



69- Ricardo Mirabelli

Tenor de La Traviata, ópera que se estrenó en Mendoza en el Independencia, con todas las funciones a pleno. Hacía 7 años que el género no subía a escena.



75, 76- Norma Martínez y Carlos Vicario

Son un matrimonio de San Carlos. En 2001 perdieron a Karen Agustina, su hija de 6 años, por una diabetes que no fue diagnosticada a tiempo. Cinco años después crearon una asociación de ayuda al diabético en su nombre y a 11 años de esa misión inauguraron un edificio propio con servicios para tratar la enfermedad.



77- Jorge Vitar

Ganó en el Turismo Nacional e hizo podio en su debut en el TC2000, en el autódromo Ciudad de San Martín.



78- Cristian Miranda

Es un adolescente que nació sin pies ni manos, pero que avanza como cualquier chico en sus estudios secundarios. Cursa cuarto año en la escuela Capdevila y asegura que llegará a ser abogado. Que deba escribir, usar la computadora y asir todo con sus pies mínimos, casi pegados a su torso, parece ser para él una circunstancia intrascendente. Es el ejemplo de sus compañeros.



79- Renzo Grasso

Campeón argentino de futsal con Mendoza, jugó en la selección nacional, fue campeón local con Cementista después de 22 años y se dio el gusto de jugar la Premier League de la India con figuras legendarias como Ronaldinho y Ryan Giggs.



80- Bettina Bulgheroni

En 2017 recibió varios premios: el de la DAIA a la Solidaridad por la Fundación Educando; el Flor de Mujer, por la Fundación Rossi; el Solidaridad en La Noche del Seguro Solidario, otorgado por las cámaras y compañías de seguros de Argentina; el de Liderazgo Social Latinoamericano, en el marco del Latino Impact Summit que tuvo lugar en Naciones Unidas. Además, fue reconocida en la Cena en Honor a las Mujeres Empresarias Iberoamericanas, presidida por Ana Pastor, presidenta del Congreso de España.



81- Jorge Nanclares

Fue elegido por todos sus pares para conducir la Corte local por los próximos dos años. Está a favor de la modernización del Poder Judicial, y lideró este año la reforma y sanción del nuevo Código Procesal Civil.



82- Carolina Saguan Marón

La diseñadora fue destacada con dos premios Latampack al mejor packaging de bebidas, por el diseño de botella y etiqueta.



83- Mario Salassa

Es médico neurólogo. Iba en viaje con su familia cuando ocurrió la tragedia de TurBus, en la ruta 7 camino a Chile, que dejó un saldo de 19 muertos. Su rápida intervención permitió salvar a 3 niños. Pidió que insistamos en la necesidad de generar conciencia vial y en reclamar por la instalación de un puesto sanitario fijo en alta montaña.



84- Victoria Colovatti

Reina Nacional de la Vendimia 2017. Era la favorita según las encuestas y fue elegida por el voto popular luego de la representación de Con el vino en la piel.



85- Nancy Roldán

Fue la primera modelo en desfilar con una prótesis en la pasarela del Mendoza Fashion Week. Lo hizo para cuatro marcas y deslumbró a todos los espectadores. Si bien nació en Buenos Aires, hace más de 10 años que vive en la provincia. En el 2016, junto con Agustín Guillot (también utiliza prótesis) subió caminando hasta Plaza Francia (4.200 metros), a los pies del Aconcagua.



86- Fabiana Quaini

Fue la única observadora argentina de la International Academy of Family Lawyer (Academia Internacional de Abogado Familiar) que participó en la séptima reunión de la Comisión Especial sobre Sustracción Internacional de Niños que se realizó en La Haya, Holanda.



Ausentes con aviso

Daniel Vila

El presidente de Grupo América recibió la máxima distinción que otorga el Senado de la Nación en su carácter de presidente del directorio del diario La Capital de Rosario, que celebró 150 años de vida. Se trata de la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. También recibió la Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi, de la Cámara Baja del Congreso.



Alfredo Cornejo

Asumió la presidencia de la UCR a nivel nacional.



Marina Walker

La periodista obtuvo el Pulitzer por los Panamá Papers.



Luis Robbio

Presidente de la empresa Belatrix. Recibió varios premios.



Julio Le Parc

El artista fue nombrado Honoris Causa y Padrino Cultural de Capital.



Claudia Najul, Luis Petri, Federico Zamarbide (Cambia Mendoza),José Ramón (PI) y Omar Félix (PJ)

Asumieron como diputados nacionales.



Federico Alterio

Fue reconocido como el veterinario del año.



Jesús Lugones

Brilló en el Mundial de Esgrima y ganó el Olimpia de Plata.



Matías Sandes

Ganó todo en el básquetbol nacional con San Lorenzo y volvió a la selección.



Enzo Pérez

Se incorporó a River y fue campeón de la Copa Argentina y ganó la clasificación al Mundial con la selección nacional.



Agustín Loser

Campeón mundial de vóleibol sub 23 con Argentina.



Leonardo Olguín

Volvió a traer un certamen de ATP a la provincia y llevó a Diego Schwartzman al top 25 mundial.



Juan Ignacio Amado Aranda

Es uno de los mejores estudiantes de abogacía del mundo.



Diego Pazos

Coordinador de las actividades del centro espacial en Malargüe, que será soporte de expediciones al Sol, Júpiter y Mercurio.



Vanina Romanello

Bioquímica y doctora en Biología Molecular y Patología Celular. Individualizó la hormona del envejecimiento humano.



Sofía López

Representó al país en las olimpíadas de informática en Irán.



Marcela Miret

Tomó una foto del atentado terrorista en Barcelona que dio la vuelta al mundo.



Fabián Castellani

Director de Las tres torres de Hualilán, ganadora del Premio Escenario de Oro 2017.



Facundo Esnal

Titular de metalúrgica IME. Construye la presa hidroeléctrica más grande de El Salvador.



Matías Funes

Resultó campeón en la final nacional del Argentina Salsa Open 2017.



Adriana del Carmen Martínez

A los 80 años hace la primaria y fue premiada en la Legislatura.



María Celeste Dalfovo

La investigadora del Conicet fue nombrada Ciudadana Ilustre en Estados Unidos.



Ulises Corvalán

Fue el primer guía de montaña que logra la hazaña de las Siete Cumbres.



Mike Amigorena

Hizo éxitos en televisión, cine y teatro.



Usted Señálemelo

La banda de rock sigue una carrera en ascenso.



Rodolfo Braceli.

Reeditó Don San Martín, vengasé, conversemos.



Santiago Esteves

La educación del Rey consiguió el pase al Festival de San Sebastián.



Gabriel Salgado y Leticia Beltrán

Ganaron su quinto campeonato mundial de bachata, en Las Vegas.



Fabiana Lorca y Alejandro Bulos

La Justicia dejó a la mujer donarle un riñón a su cuñado.



Coronel Gustavo García

En Colombia fue uno de los observadores de la ONU en la finalización del conflicto con las FARC.



Joaquín Vergara y Juan Ignacio González Burnet

Crearon un robot didáctico y fueron premiados en Brasil.



Raúl Matiazzo

Es chofer de la empresa CATA y devolvió una mochila con $70 mil.



Gustavo Fontana

La Orquesta Filarmónica de Mendoza que dirige actuó en el CCK, en Buenos Aires, por primera vez.



Juan Carlos Reveco

Revalidó sus títulos y está en las puertas de una nueva chance mundialista.



Ana Ontiveros

Campeona argentina de futsal con Mendoza y subcampeona del mundo con la selección nacional.



Julián Santero

Ganó en el Turismo Carretera.



Christian Lucchetti

Arquero de Atlético Tucumán, el equipo revelación de la Libertadores y finalista de la Copa Argentina.



Federico Accardi

Campeón de América con Los Murciélagos, la selección nacional de fútbol para ciegos.



Juan Pablo Cuello

La figura de Maipú, campeón del balonmano local 10 veces seguidas.



Walter Conna

Entrenador del seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped, Las Leonas.



Victoria Gauna

Promesa del básquetbol local y nacional.



Esteban Andrada

Fue finalista de la Copa Libertadores con Lanús.



Guillermo Ruggeri

Rompió el récord argentino de los 400 metros con vallas después de 40 años y brilló en el Mundial.



Franco Caimi

Notable actuación en motos en el Dakar 2017.



Juan Fernando Garro

Con Godoy Cruz logró la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.