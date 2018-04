Energía y Protección Ambiental explicaron en Valle de Uco la técnica de fracturación hidráulica

La explotación de recursos "no convencionales" es lo que está empezando a ejecutarse en Mendoza. Para ello, lo que en primera instancia realizó el Gobierno provincial es darle un control específico a la actividad que no lo tenía antes. Esta reglamentación, fue explicada por el Subsecretario de Energía del Gobierno de Mendoza Emilio Guiñazú, y por Silvia Scalany Directora de Protección Ambiental de la Secretaria de Medioambiente de Mendoza.





Con la intención de lograr una comunicación transparente, y tras casi dos horas con periodistas locales (se distribuyó un pendrive con información técnica específica sobre la reglamentación y las acciones que se ejecutan), los funcionarios del Gobierno de Mendoza respondieron y explicaron las preguntas y dudas que se han generado en torno a la actividad.





"Explicar y brindar tranquilidad es nuestro objetivo. Lo que está pasando no tiene ningún fundamento, y siento pena y preocupación porque la gente está siendo engañada", dijo Guiñazú.





Aunque la explicación técnica se prolongó durante casi dos horas, haciendo un resumen de lo que consiste la técnica de fracturación hidráulica, el funcionario explicó: "Se trata de ir a buscar el petróleo donde se forma, es decir en las rocas madres. Cuando esa roca madre no se fractura naturalmente y el petróleo no logra fluir naturalmente, una de las nuevas formas de buscar petróleo es hacer que surja. Se perfora hasta la roca madre y utilizando el agua como un agente mecánico se fractura. Esa fractura se rellena con arena básicamente para lograr permeabilidad, en una roca que de otra manera no permitiría que el petróleo fluyera. Para eso se necesita usar agua, y también usar algunos químicos para mantener la arena en suspensión. Se utiliza algún ácido desincrustante, composiciones que utilizamos en nuestras casas como vinagre o el destapacañerias, solo que en mucho menores cantidades que en nuestros hogares. Con respecto al agua, el Decreto que se realizó en Mendoza obliga a las empresas petroleras a usar en forma preferencial el agua de formación ¿qué es el agua de formación? Aquella que viene con el petróleo, que no tiene ningún uso. En el caso de una explotación nueva, es decir que no tenga agua de formación, se puede llegar a utilizar agua fresca. Para un pozo importante, de los que aún no hacemos en Mendoza, se puede llegar a utilizar unos 3000 litros cúbicos de agua. Más o menos el equivalente a dos piletas. Para cualquier uso, desde riego agrícola en más, esa cantidad de agua es insignificante y no afecta en lo más mínimo la disponibilidad de agua, teniendo en cuenta mucho más que se reutiliza".





Medidas de control desde Ambiente

"Son muchos los mitos y temores que están dando vueltas sobre la fractura hidráulica. En primer lugar la profundidad en la que se realiza la estimulación evita cualquier contaminación que pueda surgir de abajo hacia arriba. Paralelamente, por las medidas de control de arriba hacia abajo, por los sistemas de transporte que se utilizan y la baja toxicidad que tienen los productos que se adicionan a la mezcla de fractura hidráulica, representan un riesgo de contaminación de 0,5%. Y además, los productos químicos, se pueden encontrar en cualquier industria, incluso muchos de ellos en los hogares. Los niveles de concentración con los que se trabaja no son tóxicos, no son peligrosos y no hay posibilidad de escape porque se trabaja con sistema de localización cerrado y seco", explicó Silvia Scalany, directora de Protección Ambiental de la Secretaria de Medioambiente de Mendoza.





Control de las operaciones que realicen las empresas

"Hay cuatro organismos permanentemente en los yacimientos controlando, pidiendo documentación y evaluando a las empresas", sintetizó Scalany.





Los posibles impactos ambientales son controlados por la Dirección de Protección Ambiental; el recurso hídrico lo controla la policía del agua del Irrigación (organismo autónomo y autárquico); la Dirección de Hidrocarburos controla instalaciones, transporte y almacenamiento; y la Secretaria de Energía de la Nación controla todo lo que es integridad de ductos.





Experiencia con el Cricyt

La Fundación de este organismo, conformada por profesionales independientes y miembros del Conicet, trabajó como organismo auditor en los procesos que se generaron en Puesto Rojas. "Es muy probable que en los próximos procedimientos de estimulación hidráulica también sea el organismo auditor del gobierno. Porque no solo es el organismo auditor sino que también existe un convenio firmado con la Fiscalía de Estado", referenció la Directora de Protección Ambiental.