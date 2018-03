En su Vendimia número 33, el gaucho Leonardo se vino con sus sobrinos

Como ya es costumbre en cada Fiesta Nacional de la Vendimia muchos son los fanáticos y admiradores que viven este evento como una tradición.



Este también fue el caso del gaucho Leonardo, que subido al carro contó que hace 33 años participa en esta celebración.



"Vengo desde que tengo cuatro años y ahora tengo 37. Nosotros somos de Chacras de Coria y siempre venimos", explicó el hombre que se encontraba junto a sus sobrinos, quienes vivían esta experiencia por primera vez.



"Ahora vine con ellos a acompañarlos. Son los herederos y las generaciones de gauchos y paisanas que van a continuar con el legado nuestro", dijo aunque claro que él no dejará de perderse la Vendimia que ya es una tradición para su vida.



"Si bien es cierto que ahora desfilan ellos y yo solamente los acompaño estoy muy feliz de estar acá porque es algo nuestro y siempre me gustó todo lo relacionado con Vendimia. Imaginate que tengo 37 años, pero esta es mi carrusel número 33, toda mi vida he estado presente y ahora traerlos a ellos me encanta", dijo Leonardo.