En poco más de dos años, el valor del boleto mínimo casi se triplicó

Desde enero de 2016, el valor de la tarifa mínima del transporte público en Mendoza casi se triplicó.

Durante el gobierno de Alfredo Cornejo, el pasaje de colectivo aumentó de $ 4 a $ 11 pesos.

El primero de los incrementos tuvo lugar en enero de 2016, menos de un mes después de que asumiera Cornejo como gobernador. En aquel momento, el incremento fue del 50 por ciento pasando de $ 4 a $ 6. No obstante, el mismo mandatario se había encargado de señalar que él no había firmado el decreto, sino que este lo había dejado firmado Francisco Paco Pérez, pero que no lo había publicado en el Boletín Oficial para que fuese válido. Finalmente, esto último lo hizo Cornejo.

En el 2017, el pasaje mínimo volvió a subir a pasos agigantados. Llegó a 8 pesos en los inicios del año y a mediados tuvo un nuevo aumento hasta llegar a los 8,50.

En tanto, este miércoles se oficializó una nueva suba, llevando el pasaje a $ 11, aunque por cuestiones técnicas comenzará a regir desde este jueves.

El boleto en los últimos años

A pesar de que el servicio de transporte público es muy criticado en Mendoza, los aumentos siempre han estado a la orden del día, sin importar el color de gobierno.

Cuando asumió Celso Jaque en la gobernación, en diciembre de 2007, el pasaje costaba $ 1,10. El justicialista solamente autorizó un aumento llevando a $ 1,40, y con ese valor, el pasaje de colectivo llegó a 2011 cuando asumió Paco Pérez.

Pérez, actualmente desaparecido de la esfera política tras dejar su gobierno en medio de críticas por no poder pagar salarios, autorizó, a poco de asumir, un aumento del 50 por ciento, llevando el pasaje de $ 1,40 a $ 2,10.

Ese no sería el único, en el 2013 lo llevó a $ 2,50 y posteriormente autorizó otros dos, provocando una suba hasta los $ 3,50 y los $ 4 pesos. Antes de irse, dejó firmado un decreto para llevarlo a 6 pesos y que fue el que finalmente oficializó Cornejo.