En Mendoza ya se usan radares para fotomultas

No hizo falta más que un mensaje de WhatsApp "avivando" a los conductores sobre supuestos puntos donde hay radares para que se viralizara en Mendoza un alerta para evitar pagar hasta $15.000 en fotomultas. Ante esto, desde la dirección de Seguridad Vial aclararon el panorama. Confirmaron que Mendoza cuenta con dos cinemómetros móviles, que toman "evidencias gráficas" de infracciones, pero que son multadas sólo cuando hay un operativo montado, con oficiales que a unos metros labran las actas a partir de la foto.



El sistema no es el mismo que utiliza San Martín, que sí realiza fotomultas cuyas notificaciones llegan a los domicilios de los infractores. En la provincia, además, existen otros radares, pero son indicadores de velocidad colocados en algunas rutas por Vialidad provincial, que se proyectan para ser utilizados en la emisión de fotomultas.



"En la provincia hay sólo dos radares, uno que opera en la zona Norte –Gran Mendoza- y otro en la zona Sur. Aunque siempre está la idea de tener más, estamos esperando que la agencia nacional nos ceda otros", expresó Oscar Hómola, jefe de la Policía Vial, sin especificar en qué sitios están, pero sí confirmando que en la provincia ya se usa el sistema que detecta infracciones y las registra en imágenes a través de cinemómetros.



Sin embargo, aclaró que el procedimiento lleva, después de que se efectúe la foto, a que un oficial notifique al infractor en el momento de la falta. "Los cinemómetros toman la fotografía, donde está encriptada la información, que indica cual es velocidad máxima permitida y cuál la que se registró, imprimen la multa y nosotros notificamos en el operativo a la persona", dijo el funcionario, detallando que la policía se ubica generalmente a unos 150 metros para detener la marcha del conductor y notificarlo.



Desde este organismo, y haciendo hincapié en el mensaje que se viralizó estos días, aclararon que existen otros radares en la provincia, pero que son indicadores de velocidad, colocados para generar prevención y que no han sido puestos por Policía Vial. Como es el caso de los que están ubicados en la Panamericana a la altura del boliche La Guanaca –al 8.392– y unos metros más hacia el Sur.

"Por ahora indican la velocidad, pero algún determinado momento se piensa usarlo para que midan la velocidad y se hagan fotomultas, como se hace en muchísimas partes del mundo. Hasta ahora han hecho que la gente baje muchísimo la velocidad", comentó Oscar Sandes, asegurando que gracias a los radares y a un semáforo en Chacras de Coria han evitado muertes por accidentes vehiculares.



A tener en cuenta

Las irregularidades que se registran en imágenes son por superar las velocidades especificadas en la cartelería fija, que debe ser el parámetro que deben seguir los conductores. "Siempre hay que limitarse a conducir a la velocidad que indica la cartelería fija, que es lo que establece la ley. Luego, si hay una señal que indica algo distinta a la normativa es por condiciones de la geografía de la zona", aseguró Hómola recordando que, por ejemplo, existen rutas donde el máximo permitido se amplía, como en la 7, la 40, la 143 y la 188, pudiendo manejar a 120 kilómetros por hora, pero que esto tiene que estar indicado en algún cartel.



Diferencias

El sistema de controles viales a través de cinemómetros, que fueron adquiridos hace un año por el Ministerio de Seguridad y que están homologados por ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), no es el mismo que se utiliza con radares para la realización de fotomultas en San Martín.

La Municipalidad de San Martín cuenta con radares homologados sobre un tramo de 30 kilómetros de la ruta 7; específicamente, entre los kilómetros 981 y 1011.



La empresa entrerriana Systeco, es la concesionaria del sistema y encargada de remitir las actas a los infractores. Para ello se basa en los domicilios que le corresponden al titular del rodado que cometió la infracción.



Estos radares no tienen que ver con el sistemas de multas on line que rige en la provincia desde hace unos días y que ya se implementó en el Gran Mendoza y el Este. Próximamente, también se usará en el Valle de Uco y el Sur.



Velocidades permitidas

Mínimas

20km/h: vehículos en calle

30km/h: en avenidas y rutas



Máximas

40km/h: vehículos en calle

60km/h: en avenidas y rutas



En vías semaforizadas, la velocidad máxima se establece por la coordinación semafórica y la mínima por la mitad del máximo.



Zonas rurales (rutas)

- Para automóviles y camionetas la máxima permitida es de 100km/h y la mínima de 40km/h.

- Para motos la máxima es de 80km/h.

- Para micros, buses y casas autopropulsadas la máxima es de 90km/h y la mínima es de 40km/h, salvo maquinaria especial.

- Para camiones y autos con casa rodante la máxima es de 80km/h y la mínima es de 40km/h salvo maquinaria especial.

- Hay rutas, como la 7, la 40, la 143 y la 188, donde el límite se amplía hasta 120km/h, pero siempre está especificado en la cartelería.