Ocho juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura proseguirán la semana próxima en Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chaco y la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el Tribunal Oral Federal de Rosario deberá resolver la fecha de inicio del juicio Faced III, que tenía al ex capellán Eugenio Zitelli como uno de los imputados y que falleció el viernes sin ser juzgado.



En Mendoza continuarán el jueves las audiencias testimoniales del juicio que tenía en sus comienzos al fallecido represor Luciano Benjamín Menéndez como principal acusado y a otros 26 ex militares y ex policías que prestaron funciones en la IV Brigada Aérea, en la VII Brigada de Infantería de Montaña y en las policías Federal y provincial por crímenes cometidos contra 86 víctimas.



En el partido bonaerense de San Martín, el martes 3, el Tribunal Oral Federal Criminal 1 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz Ford,con el testimonio de un sobreviviente secuestrado en la planta. Llegaron al debate oral después de 40 años, el detenido represor Santiago Omar Riveros y dos ex empleados de la planta ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires.



En Santa Rosa, La Pampa, el martes 3 y miércoles 4, continuarán las audiencias del segundo juicio que se realiza en la provincia denominado Subzona 14 II, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial, acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos antes y durante la última dictadura cívico militar.



En Santa Fe, el miércoles 4 continuará el juicio a dos imputados por crímenes cometidos durante la dictadura en el penal de Coronda en perjuicio de 39 víctimas, con una inspección judicial a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia.



En la ciudad de Mar del Plata, el jueves 5 y viernes 6 proseguirá el debate oral y público en el segundo tramo de la causa Monte Peloni, con 29 de los 30 imputados –debido a que uno de ellos fue apartado por su estado de salud– acusados de formar parte del circuito represivo ilegal que operó en las ciudades bonaerenses de Olavarría, Las Flores y Azul.



En la ciudad de Buenos Aires, el jueves 5, continuará el debate por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención Sheraton, que funcionó al menos entre diciembre de 1976 y abril de 1978 en la Subcomisaría de Villa Insuperable, ubicada en el cruce de las calles Tapalqué y Quintana del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.