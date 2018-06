Los productos del programa Precios Cuidados brillan por su ausencia en las góndolas de los supermercados mendocinos. La directora de Fiscalización y Control de la Provincia Mercedes Zuloaga explicó a radio Nihuil que no han comenzado con los controles, a pesar de que el programa se relanzó este lunes, porque "no han mandado desde la Secretaría de Comercio de la Nación los listados de cada punto de venta para hacer los controles".

Luego profundizó: "Hay 491 productos en el acuerdo, 100 más que en la última versión de Precios Cuidados y por eso no están los listados. Se han incorporado lámparas leds, derivados de la harina, y productos para bebés".

La funcionaria anticipó que el listado llegaría durante este viernes, por lo que comenzaría a controlarse inmediatamente.

La última fiscalización provincial se realizó desde los primeros días de marzo hasta abril, según explicó Zuloaga. En este sentido sostuvo que los supermercados tuvieron un grado de cumplimiento similar, aunque reconoció que en algunos casos el precio era "unos centavos más caros" o que no tenían el producto reemplazo. "Pero hay una cantidad de productos básicos que deben estar sí o sí", aseveró.

La titular de Fiscalización y control explicó que cada irregularidad es informada a la Secretaría de Comercio de la Nación y que esta entidad toma las medidas correspondientes.

Con respecto a la ausencia de productos de Precios Cuidados en algunos supermercados, Zuloaga aconsejó bajar la aplicación porque, al tratarse de acuerdos, no todos los expendedores están obligados a tener los 491 productos. "Puede tener 100, 80, pero entre estos no deben faltar productos básicos como aceite o harina", remarcó.

precios cuidados 02.jpg Foto: Silvia Santos





Zuloaga destacó que no se puede decir que una cadena -de supermercados- no haya cumplido con el programa nacional de Precios Cuidados. "Tal vez le faltó algún producto, o, como pasa ahora con Libertad y Átomo, se sumaron y antes no estaban", dijo.