En MalargÃ¼e afirman que gracias al fracking no habrÃ¡ mÃ¡s desocupaciÃ³n

Los malargüinos salieron al cruce de otros departamentos en defensa de la fractura hidráulica, más conocida como fracking, para la extracción de petróleo de forma no convencional que a los sureños les permitiría un crecimiento económico exponencial y que terminaría en gran medida con la desocupación que los aqueja.





El intendente, Jorge Vergara Martínez, dio una conferencia de prensa en la que expresó su disconformidad por las manifestaciones y las críticas contra el fracking que se dieron en otros departamentos de la provincia como San Carlos General Alvear , con el pretexto dela defensa del agua. El Concejo Deliberante del departamento también se manifestó en defensa de ese método de extracción de crudo y de la clase trabajadora de Malargüe "afectada como nunca por el desempleo".





Fernando Glatigny, presidente del cuerpo deliberativo dijo que el fracking es importante para toda la provincia y para el país. "Los departamentos que no sacan petróleo reciben indirectamente recursos en educación, en salud, en rutas. Todos reciben plata gracias a Malargüe. Nosotros pedimos que nos dejen trabajar como lo hacemos desde hace más de 50 años", sostuvo.





El edil contó que la desocupación en su departamento alcanza casi 40% y que por lo menos el 70% de la población depende de la municipalidad. "Si incorporamos el fracking va a ayudar. La gente que trabaja en el petróleo consume en Malargüe", explicó.





En su opinión, uno de los grandes problemas en esta discusión es la desinformación que hay respecto de la práctica. "Ya nos pasó con la Ley 7.722 y ahora otra vez nos quieren perjudicar. ¿De qué va a vivir Malargüe? Se ha tomado como zona patagónica, no tenemos uva, tenemos ajo y papa y exportamos. Fíjese si no vamos a cuidar el ambiente. Hemos hablado con el gobernador para decirle la preocupación que existe porque hay mala información, que vende", se explayó Glatigny.





"Cada gobierno tiene que hacerse cargo de su departamento. Es como si me metiera a ver cómo contaminan con los agroquímicos, porque ellos sí contaminan. Estamos alarmados porque estamos cansados de que nos maltraten San Carlos y General Alvear, pero tratamos de no devolver con la misma piedra. Yo estoy seguro de que no toda la gente de Alvear piensa igual ni todo San Carlos piensa igual. Cuando tuvimos Vale vinieron todos", agregó.





El intendente Jorge Vergara Martínez dijo que las movidas que se están haciendo perjudican directamente al departamento de Malargüe. "Los malargüinos ya nos hemos expresado públicamente y hemos hecho hasta audiencias públicas para que todo el que tuviera algo que decir lo pudiera manifestar en la audiencia", sostuvo.





"Todas las formas legales se han cumplido para poder trabajar y lograr la explotación petrolera de Malargüe, pero veo que algunos personajes siguen insistiendo con la contaminación. Yo quiero expresarme directamente porque también vi una manifestación de los vecinos de General Alvear. Por eso quiero preguntarles, cómo van a funcionar las camionetas o los tractores sin que nosotros saquemos el petróleo. ¿O han pasado todo a electricidad? Con conocimiento de causa 10 camionetas funcionando están contaminando más que lo que vamos a contaminar nosotros con el fracking. ¿Por qué no podemos tener las fuentes de trabajo para nuestro pueblo?", se preguntó el mandatario.





El intendente se mostró muy molesto con las manifestaciones en contra del fracking que se dieron en distintos departamentos de la provincia y dijo que son acciones que los perjudican directamente.





"Estamos dispuestos a mostrarles a los amigos de General Alvear técnica y científicamente cómo funciona el fracking para que se den cuenta de que no vamos a contaminar ningún río y ningunas aguas subterráneas. Hoy estamos bregando por el petróleo y mañana vamos a tener que hacerlo por la minería", adelantó y afirmó que pueden extraer sus minerales sin contaminación y volvió a afirmar que los agroquímicos también contaminan.





Vergara sostuvo además que "esto es para la gente que está esperando vivir con dignidad y con trabajo, y que tratan de impedir vecinos a los que no afectamos en lo absoluto".