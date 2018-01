En Las Heras ofrecen hacer senderismo con guías temáticos

Para los amantes de las caminatas por entornos naturales, la Municipalidad de Las Heras lanzó un programa de senderismo que se propone recorrer la geografía montañosa del departamento, acompañado de guías que cuentan los aspectos geográficos e históricos de cada uno de los circuitos. En esta primera etapa del programa son siete las fechas y lugares designados desde enero y hasta abril.



Todas las salidas son gratuitas y con inscripción previa. Debido a la gran cantidad de personas interesadas en participar, desde la comuna decidieron ampliar los cupos y extender el programa con más fechas durante todo el año. También está la opción de ir por medios propios y sumarse al grupo. Algunos de los sitios elegidos son: Villavicencio, Penitentes, Las Cuevas, Puente Del Inca, Parque Aconcagua, Cerro Arco y Estación Guido.



"El objetivo es fomentar en la montaña actividades de aventura soft, es decir, que requieran de bajo esfuerzo físico. Notamos que todo lo que es la actividad de aventura está asociada a la adrenalina, al deporte extremo o ascensión y lo que buscamos es acercar a la gente que sale a hacer actividad física más tranquila y a los mismos turistas a los que les gusta conectarse con la naturaleza y conocer nuestros lugares y paisajes", dijo Guillermo Barletta, director de Turismo de Las Heras.



Desde el Municipio explicaron que se trata de una actividad que no está muy difundida, ni explotada por los prestadores privados. Esperan que en base a esta experiencia surjan emprendimientos que den respuesta a la demanda. "El extra de las salidas es que nuestro equipo ofrece la historia de los lugares que elegimos. Cada uno de los senderos tiene una temática específica y así por ejemplo, el de Guido que es el que viene, va a contar toda la historia del ferrocarril", señaló Barletta.



Marian Areche, guía del equipo que integra esta iniciativa, explicó que la propuesta está enfocada en desarrollar dos aspectos: el turismo con identidad y la sustentabilidad. "Las salidas están dotadas de un contenido para que no sean sólo una caminata de placer o de autodesafío físico. Asimismo antes de caminar buscamos que cada persona tenga conciencia de que es un ser activo frente a la naturaleza y a lo cultural", describió.



Por eso amplió, que al empezar los recorridos se le transmite al grupo que son actores responsables. "Les enseñamos, por ejemplo, que no deben pisar las pircas y deben respetar el sendero, si hay uno atrasado esperarlo, ser cuidadosos con la basura, tener el mínimo impacto sobre el lugar que estamos transitando para que se vaya generando conciencia para otras salidas", destacó.



Primeras experiencias

Claudia Herrera, miembro de la comunidad huarpe Guaytamari, fue una de las guías del primer grupo que salió el sábado hasta la localidad de Tambillitos en Uspallata. "La experiencia para nosotros fue muy positiva porque tuvimos la posibilidad como representantes indígenas de la zona de transmitir el entendimiento y la cosmovisión de los pueblos originarios a las personas que asistieron".



Fernanda Ramírez, otra de las guías, precisó la tarea que hacen y cómo les fue durante el primer circuito programado. "Acompañamos al grupo y hacemos paradas para contarles sobre la geografía y geología de la cordillera. Son recorridos temáticos enriquecidos con las enseñanzas de otra persona idónea del lugar que habla de su historia y cultura. La respuesta de la gente ha sido asombrosa. Les gustó muchísimo, quedaron felices", contó.