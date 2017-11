En la Justicia, 230 personas ganan más que Cornejo

"No puede ser que durante 45 días esté suspendido el servicio de Justicia. Qué bueno sería que la Justicia dé el ejemplo y se replantee estas interrupciones. Entre el 2012 y el 2016 en el Ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas. La mayor parte, para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos", fustigó el presidente Mauricio Macri y entre quienes esperaban oír las reformas que anunció, alguien pensó que a esa parte del discurso la guionó el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.



Es que en menos de dos años el jefe del Ejecutivo mendocino no sólo puso la lupa sobre la dinámica del Poder Judicial, sino que mandó 22 proyectos a la Legislatura de los cuales 20 ya se convirtieron en ley, para imprimirle celeridad a la Justicia. Entre ellos, modificó los códigos procesales en lo penal, civil y correccional para que nadie pudiera hacerse el distraído sobre los cambios de procedimientos que pretendía implementar. De paso, les pidió que trabajaran de tarde y redujeran costos.



Fiel a eso, de los 115 nuevos cargos que solicitó el Poder Judicial en el proyecto del Presupuesto 2018 el Ejecutivo no le aprobó ninguno. En la justificación de la negativa estaría un dato que se desprende del informe de Responsabilidad Fiscal que se presentó en el Tribunal de Cuentas.



Allí consta que la planta de personal del Poder Judicial creció en 1.262 cargos desde el 2007 hasta el 2016. Es decir, pasaron de ser 3.882 –entre magistrados, funcionarios y empleados– en 2007 a 5.144 el año pasado.





sueldo jueces planta de personal.jpg

sueldos jueces.jpg

Según la Junta Federal de Cortes de la República Argentina, Mendoza está cuarta en cuanto a cantidad de personal de planta permanente, sólo detrás de la provincia de Buenos Aires , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba Los sueldos de esos cargos significaron en 2016 el 95% del presupuesto ejecutado de $2.986.524.324, sólo el 5% restante se empleó en el funcionamiento de la Justicia en sí.Hay una sola manera de entender por qué los sueldos del Poder Judicial consumen el 95% de su presupuesto: entre sus empleados, hay actualmente 230 personas que cobran más que el gobernador Alfredo Cornejo, que percibe $68.429 de sueldo.Diario UNO accedió al detalle de los sueldos que se abonaron en el Poder Judicial el mes pasado y, sólo por citar un ejemplo, el magistrado que más gana hoy en ese poder, el presidente de la Suprema Corte, Pedro Jorge Llorente, uno de los de mayor antigüedad, percibe $244.209 de bolsillo, ya que los magistrados y aquellos que están comprendidos en el régimen 4, cuyos sueldos están equiparados a los de los magistrados, están exceptuados de pagar el Impuesto a las Ganancias. Ese juez supremo percibe el 256% más que el gobernador Cornejo.Si imaginariamente hubiese un ranking de sueldos, detrás del supremo se ubicaría el camarista Víctor Hugo Comeglio, quien cobró el mes pasado $226.957 y cierra la triada de la cumbre del Poder Judicial el supremo Jorge Nanclares, en cuyo bono de sueldo figuró $224.560 de bolsillo.En ese grupo se consigna una contadora que tiene la categoría equiparada a un magistrado y es administradora del Poder Judicial, Mónica González, quien percibe de bolsillo $191.992."Todo lo hecho no alcanza si se acelera el Poder Judicial y luego las causas que se apelan se acumulan en la Corte. Se necesita una justicia con celeridad", dicen desde el círculo que rodea al gobernador, justificando el proyecto que presentó el senador Juan Carlos Jaliff para sumar dos jueces supremos a la actual conformación de la Corte que tiene siete integrantes."Para que no se acumulen las causas necesitamos más decididores y menos relatores. Hoy hay 41 relatores y 7 jueces. Además, por ejemplo sólo la sala II de la Corte, que hoy tiene competencia en lo laboral y penal, que son las que más juicios generan en nuestra provincia, y le suma la mitad de las causas del derecho administrativo, recibe el 70% de las causas. Para que se entienda claro, desde el 2013 a la fecha esa sala recibió 2.657 causas laborales, 2.519 penales y 645 administrativas", apuntó Jaliff.En los fundamentos del proyecto se destaca que la demora en la resolución de 79 causas penales con detenidos ingresadas en el 2016, tendrían vencidos los términos para resolver recursos extraordinarios de prisiones preventivas y eso podría generar reclamos contra la Provincia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.De avanzar ese proyecto, la Corte tendría tres salas con tres integrantes cada una sumando al presidente que hasta hoy no tenía funciones jurisdiccionales: la Sala I, con competencia en materia civil y comercial, la Sala II con competencia exclusivamente penal y la Sala III con competencia en materia laboral.Apenas vio la luz el proyecto, la oposición denunció que con esto el oficialismo sólo buscaba tener una corte afín, con mayoría automática. Otros fueron más allá y especularon que el objetivo era allanar el camino para avanzar en un fallo que acerque la reelección del gobernador."A los que dicen que pretendemos una Corte afín que nos digan con nombre y apellido quienes serían, si esto avanza, los cinco jueces que supuestamente avalarían los pedidos del gobernador", disparó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.Más allá de la postura oficial, las estadísticas de la Junta Federal de Cortes de la República Argentina, podrían explicar el retraso del Poder Judicial mendocino, al mostrar su nivel de resolución de causas. En esas comparativa resalta que del total de causas que ingresan al año en Mendoza sólo se resuelven el 45,75%, el resto se acumula a las que ingresan el año siguiente. Ese porcentaje está muy por debajo de lo que se resuelve en provincias con una cantidad similar de población, como es Salta, que supera al 62% o Santa Fe que llega a un casi ideal 98%.Ningún integrante de la Corte quiso hablar con UNO para esta nota.