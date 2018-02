En la cumbre del Aconcagua le rindieron homenaje a los submarinistas del Ara San Juan

Cuatro integrantes de la Patrulla de Rescate de la Policía hicieron cumbre en el Aconcagua y brindaron un homenaje con una bandera de Argentina a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.



Dos de ellos, Gerardo Turano y David Urzagaste, salieron pasadas las 12 de la noche del domingo pasado del destacamento de Plaza de Mulas, a 4.300 metros de altura.





A las 4 llegaron a Nido de Cóndores, a 5.500 metros de altura, y allí se sumaron a la aventura Brian Fionna y Raúl Ojeda.



A las 6 de la mañana del domingo los cuatro partieron hacia la cumbre. Era un domingo perfecto, de sol y buena temperatura para esa altura.



Era un sacrificio muy grande, pero querían lograrlo. A las 11 llegaron al campamento Independencia, a 6.500 metros de altura, muy cansados. Pararon unos minutos y evaluaron la situación. Si uno se quedaba, se quedaban todos. "Tomamos gaseosas y comimos algo dulce que nos ayudó a levantar y ya que estábamos ahí decidimos hacer el esfuerzo", contó Gerardo Turano, más conocido como Chicho.



Así fue como minutos después de las 16 del domingo llegaron a la cumbre, y una vez pasada la emoción de haber llegado allí, sacaron la bandera que hicieron y grabaron un video en el cual le rindieron un homenaje a los 44 tripulantes del Ara San Juan.





En él, Chicho dijo: "Estamos en la cumbre del cerro Aconcagua y quisimos hacerles un homenaje a los 44 héroes y trajimos esta bandera. Va dedicado a ellos y a sus familiares con todo respeto".



En pocos minutos el cielo quedó completamente cubierto de nubes y comenzó a nevar, por lo que se quedaron 20 minutos y comenzaron el descenso.



Como ya era tarde, aprovecharon para asegurarse que no quedara nadie allí e incluso auxiliaron a un visitante que no estaba en buenas condiciones.



A las 22 llegaron a Nido de Cóndores, donde tomaron algo caliente, dejaron el equipo que ya no usarían y decidieron regresar a Mulas, donde llegaron a las 12 de la noche.



La idea

Gerardo Turano, fue parte de la Armada durante 6 años, y contó a este portal que le impactó la noticia de la desaparición del Ara San Juan, en noviembre de 2017, y desde ese momento pensó en brindarles un homenaje.



Así fue como, en Nido de Cóndores junto Raúl Ojeda, escribieron en una bandera argentina: "En honor 44 héroes", con el objetivo de llevarla a la cumbre del Coloso de América, y la dejaron allí para el día que pudieran subir hacia la cumbre.



Cumbres

Con este logro Chicho cumplió su octava cumbre, David Urzagaste anotó su tercera cumbre, y Brian Fionna y Raúl Ojeda, sumaron su segunda cima del Aconcagua.

