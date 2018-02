En el barrio Ruiseñor, una mujer vive junto con más de 100 gatos

Un caso llamativo fue descripto por Fernanda Lucero, proteccionista y rescatista de animales de Mendoza





Según pudo constatar, en el barrio Ruiseñor, de Godoy Cruz , una mujer vive junto con más de 100 gatos.





"Es una mujer acumuladora, que evidentemente no está en sus cabales. Los vecinos se quejan por los olores, es irrespirable, arden los ojos", explicó Lucero.





En este caso, Lucero también acudió al municipio, pero la respuesta no fue satisfactoria.





"Pedí que pusieran el quirófano móvil en la puerta del domicilio para castrar a todos los gatos, pero me dijeron que no podían, me ofrecían que yo les llevara de a 3 por día, porque ellos no podían poner el camión ahí", contó.