Empresarios se ilusionan con más inversiones y exportaciones

El Almuerzo de Vendimia Solidaria es desde hace 13 años el escenario en donde se reúnen también empresarios nacionales y provinciales, de diversos rubros, dispuestos a colaborar con las distintas instituciones que lo necesitan. Ayer varios de ellos dejaron entrever el optimismo con el que esperan al próximo semestre, al que aventuran más próspero, y remarcaron la necesidad de aumentar exportaciones y seguir con la apertura de mercados.



"Vamos a tener un pico de inflación en el primer semestre, pero no va estar muy por encima del 15%. Soy optimista con que de a poco esto va a ir mejorando. De a poco los inversores están mirando a la Argentina con otra visión. Pasa que nuestro país tiene muchos años de haber incumplido contratos y no tener reglas claras", analizó Jorge Brito, titular del Banco Macro y referente del sector bancario.



En la misma línea se inscribió el empresario Alejandro Bulgheroni, presidente de la petrolera Bridas, con inversiones vitivinícolas en Mendoza y Uruguay, quien bregó para que crezcan las exportaciones de vino: "En la industria del vino hay quienes ven el consumo interno como el motor más importante, para mí es más importante la exportación. Hay que exportar mucho más de lo que lo hacemos y para eso el problema es que la Argentina no tiene convenio con otros países. Nosotros entramos en China o en otros países que son consumidores y tenemos un impuesto a la importación, mientras que Chile, Australia o Nueva Zelanda tienen impuestos muy bajos porque tiene acuerdos de libre comercio con esos países. Esto es lo que hay que solucionar", remarcó.



El empresario Adrián Yacopini, titular de Yacopini Motors, quien acompaña a Vendimia Solidaria desde los primeros años, sumó optimismo: "Creo que vamos por un buen camino, hemos progresado bastante, hay distintas marcas que vienen a invertir en Mendoza y eso es muy positivo. La Bolsa de Comercio está apoyando a la industria vitivinícola y nosotros dependemos de las economías regionales. Tengo muy buenas expectativas para el 2018, porque los índices lo están marcando así", concluyó el mendocino.