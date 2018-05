El timonel del Belgrano: su historia emocionó en España

"Por una noche estuvimos más cerca de la Patria, de la historia, de un hombre al que consideramos héroe y al cual, a la distancia, pudimos abrazar con las estrofas del Himno Nacional que cantamos a cappella y gritando un "Viva la Patria" que difícilmente se nos borre del alma". Así, a más de 10.000 kilómetros de Mendoza, el rosarino Luis Alberto Vigil contó cómo fue la conversación que mantuvieron por teléfono con Daniel Agüero, él y un grupo de amigos argentinos residentes en la provincia de Alicante, España.



A la historia del último timonel del ARA General Belgrano accedieron gracias a la nota que Diario UNO publicó hace unos días en conmemoración al hundimiento de este barco, ocurrido en mayo de 1982, en plena guerra de Malvinas.



"Fue imposible pasarla por alto", dijo este lector.



Según el relato de Vigil, que hace más de 20 años emigró del país y ahora vive en Denia, fue el día de ese aniversario –hace casi dos semanas– cuando él se encontró con el testimonio de Agüero. Como hace todos los días a las 7, según detalló, leyó las principales noticias de los diarios españoles y también de los medios digitales argentinos, donde encontró la entrevista a uno de los 770 sobrevivientes de la embarcación que llevaba a soldados argentinos.



"Me interesó sobremanera. Más que nada porque en nuestra reunión semanal cuidamos mucho las fechas patrias, procuramos no dejarlas pasar así nomás, como un día más en el calendario o sólo poniéndole una marca al almanaque", contó este hombre de 63 años, haciendo referencia al grupo de argentinos que crearon en España –Argengroup– para compartir una vez por semana tradiciones de su tierra natal, como comer un asado, jugar al truco, charlar de distintos temas y disfrutar de la amistad.



"Hacía poco tiempo que estábamos comentando sobre lo que fue y representó para cada uno de nosotros la época del conflicto de Malvinas. Cómo lo habíamos vivido, sentido y qué opinábamos al día de hoy con respecto a esa época en base a lo que en la historia posterior habíamos leído o sabíamos", agregó Vigil, con respecto a uno de los episodios que compartieron hace unas semanas durante los "san viernes". Así llaman a la jornada en la que se ven y donde interactúan sanjuaninos, rosarinos, porteños y marplatenses, según detallaron.



Sin embargo, la del viernes 4 de mayo sería una de las juntadas más importantes que compartirían.

"Poder hablar con el último timonel del General Belgrano sonaba increíble, pero se me puso ya en mente que se podría conseguir y que eso sería un hito para la vida de todo el grupo que lleva muchos años fuera de la Patria", recreó Vigil acerca de lo que le llevó a contactar a UNO para ubicar al ex combatiente de Malvinas. Querían invitarlo a conversar telefónicamente con ellos durante un "san viernes".



Y fue todo un éxito, al punto de que terminaron al mismo tiempo, en dos continentes distintos, entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino y gritando ¡Viva la Patria!.



Al ser consultado sobre su experiencia, Agüero también se mostró emocionado por la repercusión de su testimonio y por la gratitud de sus compatriotas radicados en España.



"Fue muy emotivo. Uno ha estado en el exterior durante la Marina y se siente la ausencia de la argentinidad. No hay como la argentinidad. La nostalgia es más grande cuando uno está afuera. Y a veces uno desde acá no les da tanta importancia a ciertas cosas", comentó a quien timoneó por último vez al Belgrano mientras era bombardeado por ingleses.



"Soy un bendecido. Me encontré con este grupo que tiene un sentido patriótico que confirma lo que normalmente uno dice de ellos allá, de que en los diarios de Europa que en ese continente se honra mucho el accionar de los soldados argentinos en la guerra por la recuperación de las Malvinas", agregó el ex soldado de 58 años que nació en San Juan pero que vive en Mendoza desde los 8 años.



Por último, Agüero resumió emocionado: "Me resulta imposible describir lo que viví durante ese llamado, ese sentir patriótico que ellos tenían y tener que cantar yo el Himno Nacional Argentino desde mi lugar de trabajo, porque acá era la tarde, y cantarlo fuerte porque yo no puedo no cantarlo así. Hay que vivirlo para entender lo que significa".



Argengroup

El grupo de argentinos radicados en Alicante, España, se reúne todos los viernes desde hace casi 8 años a compartir asados, charlas y a jugar a las cartas.



Conmemoran todas las fechas patrias de Argentina y como logo eligieron una bandera argentina sobre las Islas Malvinas



Ellos son: Juan Torres (47), Luis Boedo (64), Carlos Canteli (62), Antonio Cardozo (37), Alberto López (63), Guillermo Romano (64) y Luis Vigil (63).