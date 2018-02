La próxima reunión entre el SUTE y el gobierno será el 16 de febrero pero desde el sindicato ya advierten que el 15,7% en tres tramos (5% retroactivo a enero; 5,2% en junio y 5,5% desde noviembre) es insuficiente.





Para Henríquez, titular del sindicato, la cuenta es clara: "Las dos primeras cuotas implican 11 meses del 2018 porque la última es en diciembre y no hay una sola consultora en el país que no estime una inflación por encima del 19%".





Además suman a la cuenta los puntos que se dieron por decretos durante 2016 y 2017. "Venimos arrastrando un retraso laboral muy importante".





"Ante esta situación no podemos garantizar el inicio de clases", indicó el dirigente, quien encabezó una protesta en la que denunciaron una "disminución del presupuesto".





Ante el reclamo, Correas indicó: "Se quedan sin agenda y ahora el problema es el presupuesto. Invertimos un 33% del gasto del Estado en Educación".





Henríquez salió al cruce de estos dichos: "Si el 33% del presupuesto provincial fuera para educación, seríamos Finlandia y no Mendoza" y cuestionó la "reivindicación" del ítem aula.





"Si Cornejo dice que han invertido mucho en educación pero no mejora entonces se le cae la nave insignia de este gobierno que ha sido el ítem aula. El gobierno jamás podrá mejorar de qué forma mejora la educación de la provincia el hecho de que a un docente se le pague menos por enfermarse o tener una tragedia", fustigó el sindicalista.

El inicio del año lectivo no estuvo ajeno de polémicas en medio de una discusión salarial que aún no se cierra y las expectativas no son las mejores. En el ámbito nacional, la paritaria docente fue suspendida por decreto, dato que no colabora con los ánimos.