El SUTE convocó a paro y el Gobierno pidió que se manden a los chicos a la escuela

El SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) confirmó que el lunes iniciarán un paro de 48 horas tras rechazar la propuesta salarial que ofreció la provincia por ser insuficiente. Desde el Gobierno aseguraron que se garantizará el inicio de clases y solicitan a los padres que manden a los chicos a las escuelas, porque estarán abiertas.



"Cómo ya habíamos adelantado, no hay acercamiento con el Gobierno. Las posiciones siguen inamovibles. Nosotros ya ofrecimos varias propuestas y tuvimos todos los gestos de buena fe que se podía tener en una mesa de reunión", señaló ayer en conferencia de prensa Sebastián Henríquez, titular del sindicato de los educadores.



"Los docentes van a ir a clases. Por eso les pido a los padres que lleven a sus chicos a las escuelas, porque el lunes arranca el ciclo lectivo. Las declaraciones del dirigente sindical me sorprenden", dijo Alfredo Cornejo.



Jaime Correas, director general de Escuelas, reforzó los dichos del gobernador: "Como en los últimos dos años, el servicio educativo está garantizado. Las escuelas han estado trabajando y preparándose para asegurar el inicio de clases".



Para Henríquez, lo que está en discusión en este arranque de clases no es sólo la pelea por mejores salarios sino una defensa general del sistema educativo. Según el gremialista, se está desfinanciando la educación y eso repercute en el estado de los edificios y en el cierre de aulas, entre otros problemas evidentes. "Este gobierno está liquidando el presupuesto educativo. Quieren iniciar las clases matando escuelas, o con escuelas inhabilitadas. No se pierden días de clases sólo por paros. Se pierden porque los lugares donde estudiar están destruidos", declaró.



Sin embargo, la DGE informó que "los edificios escolares han sido reparados, las obras de mejora continúan a paso firme y las escuelas estarán en condiciones para brindar un normal servicio educativo en cada uno de los niveles y modalidades".



Respecto a las expectativas de acatamiento al paro Henríquez expresó que no se puede especular qué pasará pero confía en que será más alto que otras veces. "Obviamente pesa el bolsillo en la gente, pero en las discusiones de plenario vinieron muchas más escuelas con la propuesta de paro. Cada vez se ve más el enojo. La docencia se está cansando del maltrato constante del gobernador", aseguró.



Además del paro lunes y martes habrá movilización en las calles. Hoy participarán en el Carrusel vendimial con la Asamblea por el Agua y la campaña Más por la Educación. Repartirán panfletos y dialogarán con la gente.