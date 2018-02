El Sur de Mendoza, el más elegido para pasar el feriado XL

El Sur provincial es el principal destino elegido por los turistas que decidieron pasar el fin de semana extra largo de Carnaval en Mendoza. "Estamos muy conformes, porque la ocupación hotelera llegará, sobre todo en San Rafael, al 95%". Así lo explicó la secretaria de Turismo de la provincia, Gabriela Testa. Otros destinos como el Valle de Uco y alta montaña alcanzarán el 80% de ocupación, mientras el Gran Mendoza estará cercano al 70%.



Con este feriado comienza un mes auspicioso para las empresas de servicios turísticos, ya que se perfila la Vendimia y, a fines de marzo, Semana Santa.



"Si tenemos en cuenta que Mendoza no es un destino veraniego, de sol y playas, hemos llegado a una ocupación promedio del 78%, que para nosotros es un muy buen número", explicó la funcionaria.

Contó que quienes nos visitan son, en 67% de los casos, turistas nacionales (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), 10% viajeros chilenos, 7% brasileños y el 17% del resto del mundo, según datos proporcionados por la DEIE.



El subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, reconoció que ayer hubo complicaciones en el paso a Chile, y que fueron en el sector chileno de Los Libertadores, donde las demoras llegaron hasta las 6 horas.



Para todos los gustos

El Sur tendrá la mayor cantidad de eventos durante los días de Carnaval. En San Rafael se realizaba anoche la Vendimia departamental, la competencia deportiva Pentatuel que atrae a mendocinos y foráneos, a realizarla, y además "La semana del espumante".



"Esto es sólo un comienzo, porque luego vendrán los días de Vendimia, tenemos un gran programa de festivales para esa época", dijo Testa. Entre otras actividades que se vienen entre febrero y marzo, se destaca también la Asamblea Anual del BID y el Rally de las Bodegas. Y a fines de marzo, en medio de Semana Santa –este año durará un día más, ya que el día 2 de abril es lunes y también es feriado– se llevará adelante Música Clásica por los Caminos del Vino, en las bodegas.



El paso, complicado

En el afán por ir a Chile a hacer compras, los mendocinos debieron esperar entre 2 y 6 horas para cruzar, porque la cola de vehículos superaba los 5 kilómetros. Majul fue categórico al referirse a la responsabilidad del asunto: "El problema se suscitó en Los Libertadores –el sector chileno– porque las cabinas externas, que deben funcionar toda la noche, recién abrieron a las 8. Además, hubo inconvenientes con el sistema informático. Yo me pregunto si no es hora de que los mendocinos se decidan por el turismo interno", señaló, y agregó un tanto disgustado: "Estamos desilusionados, hemos trabajado toda la temporada para facilitar los trámites porque queríamos abordar la contingencia, pero esto no sucede, cuando más hace falta el orden no está".



Consultado acerca de si puso en marcha el plan de encapsulamiento que se usó con la visita del Papa –esto es que cuando la cola de autos supere los 250, se debe esperar un turno para seguir subiendo–, dijo que las paradas se encuentran dispersas entre Luján y el cruce.



"Esta vez no ha hecho falta el encapsulamiento, sin embargo pensamos que se iba a trabajar mejor. Nuestra organización está en comunicación con la parte chilena, pero no hemos sido escuchados del todo", sostuvo el funcionario de confianza de Cornejo.