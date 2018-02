El protocolo de aborto no punible no se aplicará en Mendoza hasta que se modifiquen el Código Penal

La ministra de Salud Elisabeth Crescitelli le confirmó este jueves a radio Nihuil que el Protocolo de Aborto no Punible, contemplado por el Código Penal, no se aplicará en Mendoza hasta tanto no se modifique desde la Nación.





La legislación, en su artículo 86, establece desde 1921 dos excepciones: cuando la vida de la madre corre riesgos y cuando se trata de una violación "sobre una mujer idiota o demente". Luego, en 2012, la Corte de la Nación amplió este último a todas las mujeres víctimas de violación.





Este punto es el que tomó la funcionaria para justificar el retraso de adhesión de la provincia en este tema. "Seguramente el nuevo proyecto contemplará la extensión a todas las víctimas de violación", dijo Crescitelli.



Desde el FIT, Noelia Barbeito criticó con dureza a la ministra y pidió que "diera un paso al costado". Según la senadora provincial "hace 120 años que se está retrasando este tema y siempre hay una excusa nueva para no otorgarle sus derechos a las mujeres".