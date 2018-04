El primer mes de la reina y virreina: amistad, proyectos y una juntada pendiente

reina niños 4.jpg En Andrade. La reina rivadaviense Julieta junto a pequeñas de una escuela del distrito que ella representó.

virreina 1.jpg. Felices. María José con un grupo de niños en un jardín nucleado de Tupungato.

virreina publicidad propaganda 2.jpg En familia. María José Di Marco hizo una campaña publicitaria con su hija Emma y su pareja, Emiliano Guidone, para promocionar Tupungato en Semana Santa.

Foto-05.jpg Solidaria. Integrantes de la comisión cooperadora del hospital Saporiti invitaron a la reina Julieta al tradicional té solidario que se organiza para reunir fondos.

El martes pasado se reencontraron en Tupungato, para una producción fotográfica. Estaban contentas de volver a verse. Se pusieron al día contándose qué hicieron el fin de semana largo, aunque ya habían estado mandándose fotos por WhatsApp y recordaron que tienen pendiente una juntada informal con sus familias. Días antes habían estado conociendo la agenda de viajes del Emetur que las incluye como embajadoras. Ahí acordaron que, como dos invitaciones a ferias coincidían para la misma fecha, Julieta (21) viajaría el 17 próximo a Puerto Rico y María José (22) a Buenos Aires. Sería una excepción ya que la idea es que la dupla viaje junta a promocionar Mendoza.Así vienen compartiendo los días la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, a un mes de ser elegidas en el Frank Romero Day, llevando alegría a Rivadavia y Tupungato, respectivamente. Inauguraciones, sesiones de fotos, visitas a escuelas y las primeras experiencias junto a niños ya estuvieron en el itinerario."Luego de la elección tuve momentos flash, como notas en los medios, sesiones de fotos y eventos protocolares y también las dos repeticiones de la Vendimia. Luego llegó la hora de retornar a Rivadavia. Poder ver la alegría en la gente, sus rostros felices, sus brazos tendidos, sus aplausos y cánticos coreando mi nombre y el de mi departamento. Es el calor popular lo que llevo grabado a fuego en mi corazón", comentó Julieta Lagos, además de mencionar otras actividades como visitas a escuelas y la inauguración de la Mansión Stoppel, y de asegurar que después del sueño alcanzado logró "estar un poco más con los pies en la tierra", afirmó la joven."Todo esto es hermoso. Con Juli estamos muy contentas y seguimos con muchos proyectos y a la principal idea que tenemos la vamos manteniendo", adelantó María José Di Marco, detallando que la prioridad que tienen, por afuera de sus funciones, es acompañar a chicos con leucemia, para difundir la enfermedad y crear lazos que les permitan recibir colaboraciones.A su vez, cada una tiene sus proyectos particulares. "Deseo organizar eventos y poder recolectar fondos para lugares que he visitado y he podido apreciar necesidades que tienen. Sé que son muchos y entiendo que no podré con todos, pero haré lo que esté a mi alcance y mucho más para ayudar", detalló la Reina Nacional.En el caso de la "reina madre", la primera soberana que fue electa ante la presencia de su hija Emma, de dos años, el mantener contacto con los niños es lo que más la entusiasma."Me quedé solita hasta el final porque uno se pone en el lugar de esas mamás y se dice: cómo puede estar pasando esto y una las ve siempre saliendo adelante y esa es la función también de las madres. A uno le llega un poco más y también el niño siente ese cariño distinto de que la reina sea mamá", mencionó con respecto a la celebración de los 15 años de la casa Ronald Mc onald, adonde compartieron una jornada con niños que padecen cáncer.Entre otras actividades, las dos han estado las últimas semanas expuestas a más flashes de los habituales y adecuándose a la exposición. Tal es así que Di Marco, que filmó junto a su hija y a su novio Emiliano Guidone un spot para promocionar Tupungato en Semana Santa, contó que sí está poniendo algunas objeciones en cuanto a que Emma siga participando de las fotos. "Esto de promocionar el departamento me interesa mucho. Por ahí, con lo que estoy en desacuerdo es con exponer tanto a mi bebé porque es chica pero esta campaña era familiar. A las próximas apunto a hacerlas sola", dijo la tupungatina.Sin embargo, la pequeña seguirá siendo parte de algunas actividades ya que la acompañaría a la Virreina a alguno de los viajes, que están programados para que duren varios días. En ese caso, María José contó que un familiar la acompañará para poder llevar a Emma.Lo de viajar afuera de la provincia es para las dos uno de los desafíos que más ansían. "Mi función es ser una embajadora cultural de Mendoza, promocionando la Fiesta, nuestras bodegas y viñedos, nuestros vinos y costumbres. Pero me proyecto también como una reina solidaria, pudiendo utilizar la investidura vendimial de nexo no sólo con el Gobierno, sino entre instituciones, empresas, organizaciones y la gente", aclaró Lagos.Más allá de las actividades protocolares y de los desafíos en los que ya trabajan, ambas aseguran que están muy contentas de acompañarse, porque eso "hace todo más ameno", como dijera la tupungatina."Con María José, con Jose, porque así la llamo hemos formado ya una relación de amistad a pesar de la distancia. Nos mantenemos en contacto porque juntas deseamos trabajar y acompañarnos en los proyectos tanto generales como en los personales", cerró la rivadaviense.