El peronismo defendió su voto a favor de salvar a la Octava Cámara del Crimen

El archivo de la denuncia en el Jury de Enjuiciamiento contra los miembros de la Octava Cámara del Crimen, presentada por los denunciantes de la causa de la Tupac Amaru por la liberación de Nélida Rojas y su familia, abrió una nueva grieta entre el Gobierno, la oposición y la Justicia. Dos grupos están claramente definidos: diputados y senadores radicales y la minoría judicial que integran el Jury proponían avanzar, que los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel fueran suspendidos y que presentaran su defensa. Se los acusaba de parcialidad en la decisión de rechazar la prisión preventiva, obstaculizar la investigación y enemistad con la parte acusadora. Desde la vereda de enfrente, diputados y senadores del PJ y la mayoría judicial argumentaban que no correspondía cuestionar la conducta de los jueces sólo por estar en contra de un fallo, que si por determinados motivos la parte querellante no está de acuerdo con la decisión de los magistrados debería seguir el camino legal, que consiste en apelar en todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.



Ayer, finalmente, se impuso la postura del segundo grupo en una reñidísima votación que se ganó 11 a 10.



"Se ha desvirtuado la ley de Jury, puesto que, si no llegamos al análisis de la cuestión de fondo, al menos debemos correr vistas para que los acusados se defiendan" sentenció el senador Juan Carlos Jaliff (UCR), y agregó: "La intención era que argumentaran acerca de los graves cuestionamientos que les hicieron las víctimas de la Tupac".



En la vereda contraria, la senadora Patricia Fadel (PJ) tomó la palabra por las personas que votaron contra la denuncia. "¿Cómo es la situación?, ¿Cuando no estás de acuerdo con un fallo les pedís un Jury a los camaristas para que la cámara revierta ese fallo? Esto no nos parece bueno institucionalmente. El mal o buen desempeño de un juez no puede evaluarse por la decisión de una Cámara. No somos un tribunal de alzada. Podés apelar hasta llegar a la Corte", manifestó la tunuyanina.

Y siguió: "Con esto no se paran las denuncias, lo único que hacemos es desestimar que sea necesario cuestionar la conducta de los magistrados".



La defensa

Quienes apoyaron el pedido de Jury se basaron en que, si los denunciantes estaban en desacuerdo con el fallo del tribunal, el camino seguido no era el correcto puesto que en la conducta de los magistrados cuestionados no se demuestra contradicción ni la ausencia de fundamentos lógicos. Sino que se argumenta que el fallo es visiblemente obstaculizador de la investigación, revelador de enemistad, e inadmisible por poseer una interpretación diferente a la realizada por Miguel, Correa Llano y Salinas. "Estas cuestiones, sobre interpretaciones de los argumentos del fallo, no pueden dar lugar a la causal de mal desempeño en que se funda la denuncia, no quedando manifestada la arbitrariedad que dé lugar a mal desempeño de la función judicial", sostuvieron quienes votaron a favor de desestimar el pedido, y agregaron que la investigación por el caso Tupac sigue, no ha concluido.



También pusieron en valor que el procesos se encuentra con un recurso de queja en la Corte, la cual podrá atender los argumentos jurídicos, instancia de revisión que todavía no se ha pronunciado sobre el fallo.



La inamovilidad constitucional de los jueces cede ante el mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones, es decir, mientras el magistrado gobierne su vida con la dignidad inherente a la investidura. Para los defensores, mala conducta es una grave falta moral, demostrativa de carencia de principios y de sentido moral. Remover jueces por mal desempeño fundado en el contenido de esta denuncia pondría en peligro la independencia de los jueces para resolver.