El oficialismo, a un voto de ampliar la Corte

A partir del 1 de mayo, con la nueva composición de la Cámara Baja, el oficialismo estará a solo un voto de conseguir lo que tanto ansía Alfredo Cornejo : la ampliación de la Suprema Corte de Justicia. Un juego de alianzas entre algunos miembros de Cambia Mendoza acerca más al oficialismo a la aprobación del polémico proyecto.





Una composición favorable

Si bien el bloque oficialista de Cambia Mendoza, que actualmente tiene 25 miembros (UCR y los partidos aliados) no puede contar con el voto de Marcos Niven (PD) ni el de Guillermo Pereyra (FR), tiene otras ventajas.





Es que podría sumar los votos del nuevo bloque del PRO, que estará compuesto por 3 diputados (Pablo Priore, Hebe Casado, Álvaro Martínez), y el de Mauricio Torres, que responde a Jorge Difonso pero jugaría para el partido de Mauricio Macri.





De ser así, la iniciativa que cambiaría la composición del máximo tribunal de Justicia, sumaría 23 votos cuando el oficialismo necesita 25 votos para la sanción definitiva. Pero hay que tener en cuenta que en caso de empate, el voto del presidente de la Cámara Baja –Néstor Parés- vale doble. Por lo tanto, sólo les faltaría el sí de uno de los 23 miembros de la oposición para que la iniciativa que presentó Juan Carlos Jaliff en el Senado se concrete.





Qué dicen los diputados

Según César Biffi, presidente reelecto de Cambia Mendoza, "el proyecto sigue en agenda. No vamos a tratarlo la semana que viene, lo vamos a volver a discutir cuando se ordenen la nueva Cámara y la composición de las comisiones".





Señaló Biffi, y agregó "la idea es superadora, no hay que simplificarlo a sólo el aumento de la cantidad de miembros, sino ver todas las propuestas que tiene para mejorar el funcionamiento de la Justicia".





Mario Vadillo, presidente del bloque del PI, explicó: "No lo hemos discutido con los otros legisladores, tenemos que estudiarlo. Es cierto que la Justicia no funciona como debería, pero queremos ver si se puede aprobar porque no estamos de acuerdo con los caudillismos. Hay dirigentes que quieren manejarlo todo y esto no es bueno para los ciudadanos".





También habló Priore, del PRO. "Lo tenemos que charlar, pero en su momento estuvimos de acuerdo en aprobarlo".