El nuevo arzobispo de Mendoza arribará en medio de un clima complejo

"Queridos hermanos y hermanas de la arquidiócesis de Mendoza, nos despertamos con la noticia de mi designación como nuevo pastor en esa querida iglesia. Estamos todos sorprendidos y a la vez invitados a poner en Dios nuestra confianza y la esperanza de seguir caminando bajo su mirada", dijo Marcelo Daniel Colombo (57), el hombre que el papa Francisco eligió como nuevo arzobispo de Mendoza.





La novedad fue dada a conocer simultáneamente en Roma y Buenos Aires. Colombo es oriundo de la diócesis de Quilmes y desempeñaba su tarea episcopal en la Diócesis de La Rioja. Si bien se espera que su llegada a Mendoza sea inminente, aún no está definida la fecha en la que comenzará a guiar a la comunidad católica local. Se estima que estará antes del 25 de julio, para la celebración del Día del Santo Patrono Santiago.





La arquidiócesis de Mendoza había quedado vacante el 8 de diciembre de 2017 por el fallecimiento del arzobispo Carlos María Franzini, quien luchó sus últimos meses contra un cáncer. Había sido operado de un tumor intestinal y murió días después a causa de un paro cardiorrespiratorio.





Inmediatamente después de la pérdida, Francisco designó como administrador apostólico de Mendoza al obispo auxiliar monseñor Dante Gustavo Braida. Monseñor Colombo será el sexto arzobispo de Mendoza y séptimo diocesano de la sede local.





"Me pongo otra vez en las manos de Dios para acompañarlos y ser un sacerdote entregado a su pueblo entre ustedes. Me encomiendo a sus oraciones y agradezco desde ya en todo lo que puedan acompañarme", manifestó Colombo en un video que compartió para presentarse a los mendocinos. "Les mando un gran abrazo. Todavía no tengo fecha prevista de llegada, pero no faltará mucho en que nos encontraremos en la calle en las celebraciones y compartamos la alegría de creer en Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro buen pastor", finalizó.





El nuevo arzobispo asume en un escenario complejo para la Iglesia a causa del escándalo que desataron los abusos sexuales a niños en el instituto Antonio Próvolo, ya que están involucrados sacerdotes y monjas como los principales acusados. También, en medio de un álgido debate sobre interrupción voluntaria del embarazo, que tiene dividida a la sociedad en dos bandos, con una clara postura de la Iglesia oponiéndose.







En la 115º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Colombo grabó un video contra el aborto: "Una nación democrática, moderna y progresista debe tener la capacidad, el ingenio y la creatividad de buscar soluciones nuevas que resuelvan los problemas, sin necesidad de matar o interrumpir vidas".