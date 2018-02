El mercado de productores funcionará en antiguos galpones de tranvías

El Mercado de Productores que antes funcionaba en la terminal de Mendoza está cada vez más cerca de revivir. El objetivo es que en los meses finales de este año se ponga en marcha en su nuevo espacio, que son los galpones que fueron utilizados por Agua y Energía, en calle San Martín, de Ciudad, al lado del EPRE.

El objetivo es que ahora funcionen con una perspectiva diferente, dejando de lado el formato de supermercado y dando lugar a propuestas gastronómicas y culturales.



Si bien la obra todavía no comenzó, ya se eligió el proyecto ganador entre los participantes del concurso de ideas, convocado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza. Al día de hoy, están trabajando en el proyecto ejecutivo, paso previo al llamado a licitación, y en los próximos meses empezarán a trabajar.



"Por lo que ya vimos no hay mucho para hacer en obra, aunque lo está llevando adelante la Subsecretaría de Infraestructura, porque es una remodelación y puesta en valor de los galpones. Uno de los conceptos que pusimos es la del reciclado y la reutilización de la infraestructura existente, no vamos a tirar los galpones que, además, son patrimoniales. Hay un trabajo grande de puesta en valor", explicó Guillermo Navarro, quien está a cargo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible.



La idea es que se concrete una propuesta diferente a la que existía en la terminal, ya que no será el mercado con la perspectiva del supermercado como era antes, sino que buscarán proponer un espacio de integración con otros sectores. "Queremos tener un mercado superador al que teníamos en la terminal", aseguró Navarro.



En cuanto a los precios, que era el aspecto distintivo del Mercado de Productores de la terminal, y dado que al eliminarse los intermediarios se abarataban los costos, Navarro dijo que ahora no se buscará tener precios bajos, sino justos.



"El objetivo es que las mejoras en los procesos genere el indicador de precios. No porque sean pequeños productores tienen que tener precios bajos. Los precios deben ser competitivos y justos para poder valorar los trabajos de los productores en la tierra", fundamentó el funcionario.



La nueva ubicación

El predio al que será trasladado el mercado está ubicado en la ciudad de Mendoza y tendrá ingresos tanto por la calle San Martín como por San Juan. Se trata de los galpones de la antigua estación de tranvías, que además fueron utilizados por Agua y Energía.



El espacio cuenta con 3.000m² en los que se encuentran los galpones que se remozarán y utilizarán para la instalación del mercado de los productores.



Inaugurado en 2014, nunca pudo establecerse como se pretendía

El Mercado de Productores de la terminal de Mendoza fue inaugurado en diciembre de 2014 por el entonces gobernador Francisco Pérez, en un acto del que participó más de medio gabinete y al que incluso asistieron funcionarios nacionales.



En un contexto de campaña electoral, pensando en las elecciones de 2015, se le intentó dar al mercado una impronta importante, destacando la ubicación perfecta en un punto neurálgico del Gran Mendoza y los excelentes precios, poniendo en valor el trabajo de los productores y eliminando los intermediarios.



Sin embargo, la euforia duró poco tiempo, apenas un par de meses, ya que ni tuvo el éxito que le habían augurado ni le brindaron el mantenimiento y apoyo necesario para que funcionara correctamente.



De a poco se fue notando una merma en la cantidad de productos que había disponibles y al asumir Alfredo Cornejo, aseguró que daba pérdidas que rondaban los $2 millones.



A mediados de 2016 se intentó reflotarlo, ofreciendo promociones y descuentos para los clientes y mejores, sin éxito.



En 2017 dejó de funcionar y se comunicó la mudanza al centro de la ciudad de Mendoza.