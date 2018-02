El mensaje de uno de los integrantes de Summit Aconcagua que decidió no hacer cumbre

Pablo Giesenow, uno de los integrantes de Summit Aconcagua, a quien le faltan sus piernas, explicó por qué decidió no hacer cumbre, más allá que sus posibilidades físicas y mentales estaban perfectas. Su problema era en el descenso rápido del cerro, lo que podía complicar a todo el equipo.



El abogado cordobés fue convocado por la expedición para llegar a la cima del Coloso de América. Hace tres años Pablo perdió sus piernas en un accidente de tránsito y salió adelante al aferrarse al deporte con la ayuda de prótesis especiales.



Luego de esta difícil decisión de abandonar la cumbre, escribió en sus redes sociales:



"Que mezcla de felicidad y tristeza viví anoche! Finalmente, un sentimiento de trabajo en equipo, de decidir en función del bienestar del grupo por sobre cualquier otra circunstancia personal, me hicieron tomar la gran decisión. No intentar la escalada final a la cima del Aconcagua! El motivo: mis posibilidades de ascenso a la cumbre eran totales, pero la biomecanica de mis protesis me impedían descender de la montaña con la destreza necesaria para cualquier emergencia que pudiera ocurrir, poniendo en riesgo a mis guías, mis compañeros y a mi mismo. La tristeza, por saber que físicamente y mentalmente estaba impecable, fuerte como nunca, aclimatado 100 % a la altura extrema. La felicidad, de saber que di todo de mi, recibí todo de mis grandiosos nuevos amigos y compañeros, fui y fuimos cuidados de manera increíble por nuestro cuerpo médico (Ale y Santi), apoyados, respetados y alentados por la organización del @summitaconcagua2018, por @matiasgutierrezmoyano, por la empresa @grajales.expeditions. Aprendí y viví situaciones apasionantes, me fortaleci cada día más y fui feliz en mi cumbre a 5000 metros. Mis compañeros harán ala Gran Cumbre por mi y a ellos va mi corazón en este momento! Estoy perfectamente bien, descansando en Mendoza, mañana arribo a mi querida Córdoba. Simplemente GRACIAS A TODOS por el apoyo y el cariño de siempre".







Embed