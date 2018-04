El macrismo observa a Cornejo para un cargo ministerial en el 2019

Para las elecciones de 2019, Mauricio Macri y su círculo no quieren internas. Al menos en lo que tiene que ver con la fórmula presidencial y la provincia de Buenos Aires.

Así quedó claro en un almuerzo que se hizo este lunes en Casa Rosada, donde Marcos Peña mantuvo una reunión con representantes del radicalismo y de la Coalición Cívica.

En ese cónclave se acordó "bajar un mensaje de unidad en los 24 distritos. Después vamos a ver si a partir de un diagnóstico de cada territorio sirve armar primarias para definir los candidatos", explicó Francisco Quintana, secretario general del PRO y comensal junto a Peña, Rogelio Frigerio, el radical Mario Negri y los "lilitos" Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin.

En esa reunión también se trató la situación del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien no tiene reelección y desde hace meses se viene fogueando una posible candidatura a vicepresidente. Sin embargo, en Casa Rosada no le dan ese destino, sino que lo imaginan a cargo de un ministerio nacional.

En los pasillos de la Casa Rosada no toman en serio la posibilidad de incorporar a un radical a la fórmula presidencial que encabezará Macri el próximo año. El problema no es personal, no se trata de un descrédito hacia Cornejo sino de la estructura de gobernabilidad que pretende mantener el Poder Ejecutivo Nacional con una fórmula PRO pura, afirma Ambito.

Asimismo, mientras el radicalismo en Mendoza pidió un trato de igualdad dentro de Cambiemos, Macri, Peña y compañía sueñan con influir en la elección del sucesor de Cornejo, según reconstruyó Ambito.

En ese sentido, miran al intendente lujanino Omar De Marchi, mientras que Cornejo pretende que sea otro radical, donde el que está primero en carrera es el ministro de Economía Martín Kerchner, aunque en la competencia también se anotan los caciques de Godoy Cruz y Capital, Tadeo García Zalazar y Rodolfo Suárez .

También reapareció Ernesto Sanz, exsenador nacional por la UCR y uno de los fundadores del acuerdo fundacional de Cambiemos en Gualeguaychú. El ex candidato presidencial que en 2015 perdió la PASO ante Macri se quejó de que la coalición oficialista es "más parlamentaria que ejecutiva". Eso "hay que revisarlo porque el radicalismo está pidiendo fichas en la toma de decisiones", señaló el dirigente radical, quien consideró también que aún Cambiemos "no es" una "coalición política estable", por lo que tiene "un gran desafío por delante".