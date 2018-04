El kirchnerismo puja por liderar la oposición en Mendoza

La primera señal la dio la legisladora nacional Anabel Fernández Sagasti la semana pasada, luego de posicionarse como futura candidata a gobernadora, reuniéndose con el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.





Sin embargo, hay más. El peronismo K tendrá más protagonismo, no sólo en el parlamento, sino en los concejos deliberantes. En la nueva Legislatura asumirán el 1 de mayo seis legisladores kirchneristas: Alejandro Abraham, Natalia Vicencio (viene de los gremios) y Andrea Blandini (representa a organizaciones sociales) en el Senado. Mientras, en Diputados ingresan Helvio Perviú (100% de la Cámpora) Marcelo Aparicio y Carlos Sosa (que también vienen del sindicalismo).





Además, queda el diputado Lucas Ilardo por un período más. Mientras, en los parlamentos municipales serán 11 los concejales que le responden al sector de Cristina Kirchner como líder nacional.





En ese panorama, y con Anabel Fernández Sagasti disputando la candidatura a gobernadora, la historia del peronismo K, tan relegado en el armado político mendocino tendrá un rotundo cambio.





Desde distintos sectores del PJ opinaron al respecto.





Dos formas de oposición

"La gente nos está reclamando que seamos oposición. Por supuesto no vamos a hacer salvajadas, no vamos a dejar al gobernador sin herramientas, como lo padecimos nosotros cuando no nos daban el Presupuesto, pero sí vamos a marcar lo que están haciendo mal", señaló Abraham. Dijo, por otra parte, que están trabajando por la unidad provincial, que hay acuerdos en algunos temas, y en otros hay tensiones.





En cuanto al liderazgo que quieren encarar los K, Omar Félix , el presidente del Partido Justicialista, opinó que "ningún sector tiene nada escriturado, ni derechos adquiridos de antemano, los liderazgos se construyen". Mientras, el ex candidato a gobernador y uno de los líderes del sector azul, Adolfo Bermejo, aceptó que el kirchernismo ha ganado espacio porque hizo una buena elección en el 2017. "Hay que reconocer que el peronismo kirchnerista hizo una buena elección y no jugó por fuera del PJ, sino que sus miembros fueron respetuosos y orgánicos".





En este sentido, el nuevo mapa político dentro del PJ es el conjunto de intendentes por un lado, más el presidente del partido, Omar Félix, y por otro, el peronismo K, más combativo y dispuesto a oponerse al gobierno de Cambia Mendoza.





Quién manda en Diputados

La interna entre la mesa de decisión del PJ, que integran los intendentes, el presidente del Partido, Omar Félix, y el senador electo Adolfo Bermejo –del sector azul– y el peronismo kirchernista, que tendrá en la próxima formación de la Legislatura provincial siete legisladores, es compleja y la caja de resonancia de ese panorama es la Cámara de Diputados, ya que desde ambos sectores se disputan la presidencia del bloque y aún no hay humo blanco.

Así lo confirmó Omar Félix, quien dijo que, si no hay acuerdo, la elección de la próxima autoridad deberá ser democrática. "Estamos haciendo todo pensando en la unidad", aseguró el presidente. En cambio, el panorama es diferente en el Senado. Tanto los K como los PJ tradicionales decidieron apoyar a Patricia Fadel y a Adolfo Bermejo como autoridad de Cámara.





Acuerdo contra la intervención. La última vez que se reunió el PJ fue contra la intervención del partido a nivel nacional. Fue la semana pasada, y entre todos firmaron un documento de repudio a la decisión tomada por la Justicia nacional.