El Jury contra los camaristas que liberaron a Nelly Rojas se define el 14

Mientras el abogado de Nélida Rojas pidió que a su defendida le devuelvan los bienes embargados, lo que hizo estallar de furia al gobernador Alfredo Cornejo, se aguarda con expectativa la reunión del Jury de Enjuiciamiento del miércoles próximo. Ese día, los jueces y legisladores que pertenecen a ese cuerpo tendrán que dar el sí o bien, rechazar el pedido de enjuiciamiento realizado contra los jueces Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, pertenecientes a la Octava Cámara del Crimen de la provincia.



La denuncia contra ellos fue hecha por un grupo de personas que habían denunciado a Rojas –líder de la organización Tupac Amaru en Mendoza– y a parientes suyos que se sintieron afectadas porque los jueces los dejaron en libertad.



La decisión de Correa Llanos, Miguel y Salinas fue tomada porque desestimaron la acusación de la fiscal Gabriela Chaves, que señalaba a Rojas como jefa de una asociación ilícita, figura que no se le pudo comprobar.



Sin embargo, Chaves no descansó después de este fallo. Presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia, motivo por el cual, tres de sus integrantes (José Valerio, Omar Palermo y Julio Gómez) pidieron apartarse del tribunal del Jury en esta oportunidad, puesto que deben resolver primero la queja de Chaves.



Esta situación provocó demoras en la resolución del pedido, puesto que el Jury tiene que determinar si le da lugar a la solicitud de enjuiciamiento, o si, por el contrario, la deja sin efecto.



Así lo explicó el senador radical Juan Carlos Jaliff, quien es miembro integrante de este cuerpo. "En la próxima reunión del tribunal vamos a tomar una decisión al respecto", aseguró el legislador.



Lo que no se sabe aún es en qué momento la Corte decidirá si aprueba o no la queja de Chaves sobre los jueces que dejaron en libertad a Rojas y a su familia.



Es decir que en cuanto a la causa Tupac Amaru local, hay tres instancias a resolver: el Jury para los mencionados jueces, el recurso de queja de Chaves y la devolución de los bienes a Nélida Rojas. Habrá que esperar por los resultados de este complejo proceso judicial.



El enojo del gobernador

Luego de ponerse al tanto del pedido del abogado de Rojas, Alfredo Guevara, ante la Justicia, el gobernador se mostró indignado. Fue en su cuenta de Twitter. Allí escribió: "Ahora resulta que Nélida Rojas, de la Tupac, pide que le devuelvan sus 18 vehículos, sus dos terrenos y su cuenta millonaria. Este acto de caradurez e impunidad se lo debemos a la 8ª Cámara del Crimen".



En poco menos de 10 horas de publicado ese tuit, sumaba casi 200 me gusta y numerosos retuits y comentarios, todos apoyando el pensamiento del gobernador.



La causa, paso a paso

- 21 de noviembre 2016

Comienza a aparecer un cúmulo de denuncias en la Fiscalía de Las Heras/ Lavalle contra la líder de Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, por parte de personas que dijeron haberse sentido estafadas y extorsionadas en su intento de conseguir una vivienda propia.



La fiscal del caso, Gabriela Chaves, procede a imputar a Rojas, sus parientes y otras personas que aparentemente, estarían involucrados.



- 7 de abril 2017

Arrestan a Rojas, a sus hijas Carla y Leonela, y a su pareja, Ramón Martínez. Otra persona que queda apresada es la nuera de Rojas, Fanny Villegas. Las causas son: extorsión, estafas, y usurpación en modalidad de despojo y coacción agravada. Pero la que más se destaca es la acusación de "jefa de una asociación ilícita" para la referente local de la Tupac Amaru.



- 30 de junio 2017

Ratifican la prisión preventiva domiciliaria para el grupo familiar. Quien da la orden es la jueza de garantías Cristina Pietrasanta.



- 4 de septiembre 2017

Por decisión de Luis Correa Llanos, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, integrantes de la VIII Cámara del Crimen, se cae la causa por asociación ilícita. Rojas y su familia quedan en libertad. Los camaristas deciden darle lugar al pedido del abogado de Nélida Rojas, Alfredo Guevara. Este recurrió al argumento de que las imputaciones a los líderes de la Tupac eran ilegales, y que no había pruebas que demostraran la asociación ilícita. Por lo tanto, la detención era arbitraria. Sin embargo, los integrantes de esta cámara no sobreseyeron a los acusados. Es decir que el proceso judicial continuaba pero sin prisión preventiva.



- 6 de octubre 2017

La fiscal Chaves acude a la Suprema Corte de Justicia, a colocar un recurso de queja, por el fallo de la VIII Cámara del Crimen que liberó a Rojas y a los demás familiares.



- 22 de diciembre 2017

Familias que denunciaron el accionar de la Tupac Amaru local pidieron Jury de Enjuiciamiento contra los jueces Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, integrantes de la 8ª Cámara del Crimen.



- 18 de febrero 2018

La fiscal Chaves, con más de 180 denuncias en su poder, imputa a más personas posiblemente relacionadas con el caso. La investigación se realiza por el manejo de 800 millones de pesos por parte de la administración de la Tupac Amaru local.



- 7 de marzo 2018

El abogado de Rojas pide la devolución de los bienes embargados a la mujer. Se trata de 18 vehículos (camiones, camionetas y autos), dos terrenos y dinero de un plazo fijo (según aseguró Guevara a radio Nihuil, de sólo 20.000 pesos)