El jueves se reanuda en Mendoza el juicio oral al genocida Menéndez

Dos juicios por crímenes de lesa humanidad se reanudarán la próxima semana en Mendoza y en Jujuy, tras la finalización de la feria judicial de enero.



En tanto, en febrero proseguirán 13 procesos orales en Neuquén, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires (tres), La Pampa, Chaco, San Juan, Córdoba y provincia de Buenos Aires (tres).



En Mendoza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 retomará el jueves 1 de febrero el juicio que sigue al multicondenado Luciano Benjamín Menéndez y 26 acusados más de crímenes de lesa humanidad.

Según lo dispuso el tribunal, ese día se realizarán inspecciones oculares en los ex centros clandestinos Las Lajas y el ex D2, que funcionaron en esta provincia.



El proceso que se inició el 26 de octubre de 2016 es la consecuencia de la unificación de 12 causas.

Los imputados son ex integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y las policías provincial y Federal, de los cuales 13 llegan por primera vez a debate oral y público en la provincia, incluido el ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez.



Los escenarios de los crímenes fueron los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2), en la Delegación local de la Policía y en el denominado Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.



En tanto, en Jujuy, el viernes 2 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia reanudará las audiencias con los alegatos de la defensa. Los jueces Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Federico Díaz investigan secuestros, aplicación de tormentos y un hecho de homicidio cometidos contra cinco víctimas en tres operativos realizados por personal de la seccional 9ª de la ciudad de San Pedro, Jujuy.



Los imputados son Rubén Arturo Morales, Oscar Francisco Guzmán, Francisco Lauralicio Díaz, Ramón Sánchez, Aída Isabel Ruiz y Virgilio Sergio Aldana.