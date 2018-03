El IPV empezará a usar el sistema de construcción en seco para sus casas

Una buena noticia se confirmó para todos aquellos que están pensando en encarar el proyecto de la casa propia. El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, firmó el decreto con el que a partir de ahora se considerará al steel frame (o construcción en seco) una construcción tradicional más. Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) afirmaron que piensan comenzar a utilizarlo y que, por la competencia, podrían bajar algunos costos.



"Nosotros tenemos intenciones de que al haber un universo más grande de posibilidades, pueda haber mejor competitividad. Siempre y cuando se cumplan los requisitos de aprobación de los distintos sistemas constructivos, tenemos apertura", expresó el presidente del IPV, Damián Salamone.



Hasta el momento, no existen en Mendoza barrios en los que se haya utilizado la construcción en seco porque el único sistema aprobado era el de Cassaforma.



Según el propio Salamone, este sistema se podrá aplicar no solo en vivienda social sino también para todos los desarrollos que puedan surgir de lo público privado o de créditos bancarios, siempre y cuando cumplan todos los requerimientos impuestos por el municipio en el que se vaya a emplazar.



"Todo lo que pertenece al financiamiento de Nación, estás obligado a adaptarte a su sistema, pero lo público-privado o crédito no depende directamente del financiamiento de Nación, por lo cual no se imponen esos requerimientos", continuó el funcionario.



Por ese motivo, la medida fue recibida con buenas expectativas por el IPV, ya que creen que habrá una apertura de posibilidades para encarar esos proyectos que no vengan de la Nación. "Nosotros lo tomamos como una buena noticia y destacamos la posición del Gobierno de abrirse a estas nuevas posibilidades", agregó.



El objetivo ahora es impulsarlo, darlo a conocer y que tome auge, con la idea de fomentar la competitividad y crear un universo más amplio de ofertas. "Eso probablemente haga que bajen los precios en algunos casos", estimó Salamone.



De seis a dos meses se reduce el tiempo

El steel frame es considerado por los expertos un sistema que presenta ciertas ventajas sobre otros tipos.



Según Damián Salamone, titular del IPV, la construcción en seco tiene dos particularidades: una es la rapidez y la otra son las características térmicas o ambientales de acuerdo a la naturaleza del sistema constructivo. "Hay sistemas más rápidos que otros, sistemas con mejores coeficientes ambientales no solamente respecto a la fabricación sino también al ahorro energético", explicó el funcionario.



En cuanto a la rapidez, con este sistema se puede levantar una casa de no muy grandes dimensiones en poco menos de dos meses, cuando lo tradicional para ese tipo de viviendas puede llegar a los seis meses. Al no usar ladrillos y ser en seco, se ahorra tiempo también en relación a los secados tradicionales.



Puntualmente, el sistema se basa en estructuras metálicas, con paredes conformadas por diversas capas de materiales como la lana de vidrio, poliestireno expandido o yeso, entre otros.

De esta manera, según Salamone, es cuestión de tiempo que se comiencen a ver en Mendoza proyectos de casas que propongan el uso del sistema de construcción en seco.