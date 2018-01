El intendente palpita "Rivadavia Canta al País"

Uno de los que lo palpita con todo es el intendente Miguel Ronco, quien visitó la redacción de Grupo América para contar cómo viven la previa.

"Pensamos todos los años que habría que acotarlo, que no sea tan largo el festival. Pero cada vez nos entusiasma más, porque va teniendo tanto éxito y todo el mundo está esperando el Festival de Rivadavia Canta al País y no podemos dejar de estar a la altura de las circunstancias. Todo el mundo está esperando el festival", afirmó el cacique de Cambiemos que afronta su tercer festival desde que asumió la intendencia en 2015. Antes lo vivió como rivadaviense y como concejal (desde 2009 a 2015).

"Te van pidiendo y te van pidiendo. Y no queremos decaer. Ha tomado tal renombre que vas a Buenos Aires y los artistas confían muchísimo en este festival. Incluso hay algunos que no te piden el adelanto, caso Abel Pintos , caso Leandro Lovato, un montón de artistas, saben que llegan y cobran. Hay una seriedad alrededor de todo eso que no la podemos desprestigiar", agregó.