El gobierno sospecha de un acuerdo para salvar a la Octava Cámara

"Desde el Ejecutivo somos muy respetuosos del funcionamiento del Jury. No obstante ello respecto a lo ocurrido en la reunión de hoy solo esperamos que esto no sea una maniobra del Partido Justicialista, en conjunto con algunos miembros de la Corte, para proteger a los integrantes de la Cámara acusados en el Jury. Esperamos que el Jury actúe como corresponde y no olvide que detrás de todo esto están las víctimas que fueron estafadas, que denunciaron y aún no ha obtenido respuestas", comentó el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino luego de una jornada infructuosa.





Es que este jueves, el Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por miembros de la Suprema Corte y legisladores debían determinar si hacía lugar a la denuncia por mal desempeño contra los supremos de la Octava Cámara, Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel.





Los jueces fueron denunciados luego de revocar las prisiones preventivas a Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru en Mendoza





Pero este jueves, el tribunal debió hacerle frente al pedido de José Valerio para excusarse debido a que ya forma parte otra denuncia presentada por el Procurador con respecto a esta misma causa.





Al respecto, D'Agostino comentó: "Entendemos que si los miembros del Jury, por mayoría, aceptaron los argumentos de Valerio para excusarse de entender en el mismo. Dichos argumentos deberían ser tenidos en cuenta respecto de los otros dos miembros de la Sala Penal que integran el Jury de Enjuiciamiento o si integran el Jury no deberían participar en la Sala Penal respecto a esta causa puntual. Si no está Valerio en el Jury tampoco deberían participar el resto de los miembros de la Sala Penal. O si están deberían excusarse de participar en su función jurisdiccional".