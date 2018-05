El Gobierno provincial salió a denunciar una agresión contra la Directora de Protección Ambiental Miriam Skalany, luego de que esta participara en una charla sobre estimulación hidráulica o "fracking".

Según explicó Skalany, la agresión fue de parte de unas cuarenta personas que la insultaron, atacaron la camioneta en la que viajaba y la obligaron a salir custodiada por dos policías que evitaron que fuese atacada físicamente.

"Yo fui convocada por la Cámara de Comercio de San Rafael para debatir sobre diferentes temas relacionados a la estimulación hidráulica. En mi caso iba por los controles ambientales. La idea era realizar un panel con representantes que estuvieran en contra pero ellos no quisieron ir", explicó la funcionaria.

En la actividad, que duró aproximadamente tres horas, hubo algunos asambleístas que plantearon sus requisitos, pero que se fueron cuando Skalany comenzó su exposición. Poco después empezaron a escuchar sonidos de bombos que provenían de la vereda, señaló la directora de Protección Ambiental.

miriam dpa.jpg

"Cuándo terminó, no llego a pisar la vereda que comenzaron las agresiones física y verbales. No me pegaron porque llevaba dos policías a los costados. Adelante mío iba una persona con un teléfono mientras me insultaba y me decía ´hija de puta, asesina, vendepatria´", explicó y agregó: "Nos tiraron papeles y basura en la camioneta, la movían como intentando voltearla. Nos tuvo que abrir camino la Policía".

No obstante, Skalany resaltó que los agresores, a su parecer, no tienen nada que ver con los asambleístas: "Para mí no los representan, sino que tienen un interés político o de otro tipo. Incluso había gente vestida como de pueblos originarios y étnicamente no lo eran", explicó.

Incluso el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, utilizó las redes sociales para criticar lo sucedido.

Embed Repudio total a los actos de violencia por parte de grupos ambientalistas a la dir de la DPA Miriam Skalany y a Santiago Echeverría de la Fund. Cricyt luego de dar una charla sobre estimulación hidráulica en la Cámara de Comercio de San Rafael, a la cual ellos se negaron asistir pic.twitter.com/vRZ8mKyxTS — Humberto Mingorance (@MingoranceH) 23 de mayo de 2018

Denuncia penal

Este miércoles, el área legal de la Secretaría de Ambiente evaluaba si lo sucedido se podía encuadrar en algún delito.

En ese caso, se iba a proceder a una denuncia penal en la que los videos filmados podrían servir como prueba.

"Me parece una película, como si no lo hubiese vivido yo y eso que me ha tocado en épocas muy jodida, como ir a Monte Comán cuando se fue el ferrocarril pero no algo así", señaló.