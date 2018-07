El Gobierno declina meterse en el regreso de Raquel Blas al gremialismo

Pese a que el gobierno de Alfredo Cornejo ha tenido duras disputas con casi todos los sindicatos estatales, con reformas unilaterales y avaladas por la Justicia como el ítem aula o acuerdos paritarios sin negociación, amenazando con la aceptación de la única oferta o el aumento por decreto, y hasta con el intento fallido de intervenir el gremio de los empleados judiciales , que fue frustrado por la Cámara Nacional del Trabajo, esta vez dejará de lado ese historial y no moverá las fichas, al menos públicamente, ante la vuelta a la trinchera sindical de la ex líder de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Raquel Blas".





La iracunda ex secretaria general de los estatales, que no tuvo igual, luego de perder el poder dentro de ATE, salir de la escena y hasta quedarse sin su licencia gremial, volvió a las mieles sindicales el 28 de junio, cuando fue elegida secretaria general por Mendoza de la CTA Autónoma (Confederación de Trabajadores Argentinos).





Sin embargo, la elección y el cargo que ganó con el 91% de los votos ya fueron denunciados por fraudulentos al Ministerio de Trabajo de la Nación, en una batalla interna que se libra dentro de la CTA Autónoma y que tiene como rival local de Blas al actual líder de ATE, su ex compañero Roberto Macho.





Aunque con Blas en carrera se podría imaginar para el próximo año un escenario con ella sentada de prepo en paritarias, el Poder Ejecutivo por ahora no acusa recibo y consultado responde en off que no se meterá en una disputa interna que es de los sindicatos.





Raquel Blas consiguió su cargo tras postularse con Soledad Sosa, la ex diputada nacional por Mendoza del Partido Obrero y el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), en las elecciones convocadas por el líder nacional Pablo Micheli.





Elección cuestionada

Pero Roberto Macho cuestionó la legalidad de esa votación: "El Congreso de la CTA Autónoma, que integramos casi todos los gremios estatales de Mendoza, decidió por mayoría fijar la fecha de elecciones de autoridades para el 8 de agosto. Esto no le gustó al secretario general Pablo Micheli, que se abrió por su cuenta y decidió convocar de modo irregular a elecciones para el 28 de junio. Allí fue donde se postuló Blas, con la lista de Micheli".





Macho detalló: "Hizo su propia elección nacional y en Mendoza llevó a Raquel Blas, en una votación en la que apenas colocaron 25 urnas, ignorando al Este y al Sur provincial, con un padrón viejo de 20.000 trabajadores, donde había muertos y jubilados, en la que votaron apenas 1.100 personas, de las que sólo 125 son empleados estatales".





El líder de ATE recalcó que "ninguno de los gremios estatales de Mendoza participó en esta elección, no la reconocemos como legítima y a nivel nacional ya se hicieron las denuncias correspondientes en el Ministerio de Trabajo de la Nación".





Macho la torea

Desafiante, Macho retrucó que "si Raquel Blas quiere jugar en la CTA Autónoma real, se puede presentar el 8 de agosto próximo y competir, donde votarán 70 mil trabajadores, de 51 sindicatos, en 150 urnas. Si no lo único que están haciendo es comprar un sello con algunos votos sin tener el apoyo de los estatales".





En la elección del 8 de agosto, el candidato a secretario general a nivel nacional será Ricardo Peidró, quien era el segundo, de quien dio el portazo en la CTA Autónoma y dice ser el portador de su sello, Pablo Miceli.





Sin embargo, en el mundo sindical creen que la elección del 8 de agosto no cambiara ni desplazará a Raquel Blas y Pablo Micheli.





Están convencidos de que a pesar de la denuncia presentada contra la elección del 28 de junio, el Ministerio de Trabajo de la Nación no hará nada al respecto.





Macho resumió por qué será así: "Al presidente Macri le conviene tener a los gremios divididos y no unificados, por lo que esto lo van a dejar correr".





La pregunta del millón

En Mendoza, la vuelta de Raquel Blas sacude el avispero gremial. Amada y odiada, su personalidad y su modo de llevar la lucha gremial adelante nunca pasan desapercibido.





De hecho, la ahora secretaria general de la CTA Autónoma de Micheli, Raquel Blas, anticipó que su primer objetivo será ir por la cabeza del actual líder de ATE, Roberto Macho, y sin duda por su lugar en el sindicato de los estatales que supo gobernar sin rivales por más de una década junto con el histórico líder Vicente Frezza.





¿Conseguirá Blas volver a conquistar el gremio de ATE y ser nuevamente la referente pública de todos los gremios estatales ante el Poder Ejecutivo? Imposible anticiparlo, pero nadie duda de que lo intentará y, conociéndola, no se quedará sentada.





Blas vuelve a la pelea agarrada de los acuerdos paritarios del 15%, que a su entender fueron una entrega.





Ate la deja sin licencia gremial . En enero de 2017 el gremio de ATE notificó al Ejecutivo que Raquel Blas ya no tenía más licencia gremial. Esa medida la alcanzó a ella y a los que la seguían. Fue la derrota final a manos de Macho.