El Gobierno criticó el fallo que ordenó indemnizar a un triple homicida

Luego de que la Justicia ordenó que el Estado indemnice con $350.000 a un triple homicida que sufrió malos tratos en la cárcel, desde el Gobierno provincial manifestaron que el fallo es "injusto".

Así lo calificó el subsecretario de Justicia Marcelo D'agostino, quien agregó que el veredicto "hace cargo y obliga a todos los mendocinos a indemnizar a un delincuente que no se adapta al sistema ni adentro ni afuera de la cárcel".

"Más allá de la burbuja de teorías, tecnicismos que pueda utilizar la Cámara, en realidad se trata de un delincuente con tres homicidios dentro de la cárcel, dos de ellos con alevosía lo que demuestra su no adaptación, no solo a la sociedad, sino al régimen penitenciario. Por ello, entendemos que no es justo que este delincuente sea pasible de una indemnización, que tienen que pagar todos los contribuyentes, por supuesta falta de servicio del sistema penitenciario que, según el fallo, omitió dar seguridad al preso", consideró el funcionario.

D'agostino dijo que sería absurdo disponer de uno o dos guardiacárceles para evitar que los presos de máxima seguridad se agredan entre sí y luego reclamen indemnizaciones.

El protagonista de la historia es Enrique Montuelle, de 38 años, quien en 2004 protagonizó un asesinato en el penal de Boulogne Sur Mer, donde un reo fue descuartizado. A los dos años de ese hecho, también participó de una pelea donde murieron otros dos internos. El hombre tiene una condena a 21 años de prisión y otra a prisión perpetua.

El fallo civil que lo favoreció apunta a las condiciones de detención de Montuelle, quien ha sufrido graves lesiones por distintos ataques intramuros. El veredicto menciona a la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) y ordenó al Estado a pagar 350 mil pesos en concepto de indemnización.