El Gobierno apuesta a la nueva Ley de Tránsito para reducir los incidentes viales

"Con la nueva ley se endurecerían las sanciones, gracias a la inhabilitación. El que vuelve a realizar una infracción, que reincida, no se va a ir a su casa tranquilo, pagándola solamente, sino que no va a volver a manejar por un tiempo y después va a tener que hacer un curso, como si fuera la primera vez", aseguró Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, apelando al proyecto de la nueva Ley de Tránsito del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.



Con respecto a este régimen sancionatorio, el funcionario aseguró que esto llevaría a que se use con más cuidado un vehículo.



"Además, es la primera ley que transita hacia la seguridad vial a través de la educación, como materia desde chicos hasta los que están más próximos a conducir", agregó Yapur, mencionando también como exigencias de esta ley que se cumpla con el uso obligatorio del cinturón en las plazas traseras y las motos patentadas.



También se modificaría la atención posterior a un accidente vial, que podría ser más rápido que el actual.

"El nuevo proyecto contempla sumar a todos los municipios en el hecho con o sin lesionados. Esto dará llegada más rápida a la situación y además se sumarán más actores al momento de la prevención para evitar siniestros viales", explicaron. La excepción será solo cuando haya un fallecido.