El gerente de OSDE se jubila y busca concretar el proyecto del hospital modelo

Arturo Erice ha dedicado la mitad de su vida a la salud y particularmente a OSDE. Luego de más de 30 años de labor como gerente general de la obra social, se jubilará a fin de mes pero seguirá por el mismo camino y con un desafío por delante más que ambicioso: la construcción de un hospital modelo.



Este experimentado contador será el director de la sociedad OSDE-ASE (Medifé), que afrontará la realización de la clínica San Ignacio de Loyola en Godoy Cruz.



En una entrevista con Diario UNO habló de esta particular etapa de su vida y lo que significa la futura obra.



–¿Cómo vive este cambio?

–A fines de abril dejaré el cargo con la gran satisfacción de haber desarrollado muchos desafíos, cumplido objetivos y de haber formado un grupo de trabajo muy competente, que seguirá brindado servicios de calidad como lo ha hecho siempre. OSDE ha crecido de tal manera que es la más elegida en Mendoza.



–¿Qué balance hace de estos años?

–Muy positivo. Empezamos la gestión con 1.200 beneficiarios y hoy tenemos más de 63.000. Hemos ido a la vanguardia de la medicina y la tecnología. Tenemos tres pilares básicos: nuestra gente, los socios y los profesionales médicos. Llevamos 46 años en el mercado y esta organización es una asociación sin fines de lucro, no es una sociedad comercial.



–¿Cuál es la clave para liderar?

–El sistema Binario fue importante. Lo implementamos en 1991 y está vigente. Es una relación directa entre socio y prestador, sin burocracia de por medio, ya que con la sola presentación de la credencial te atienden. También fue valioso incorporar la categoría del socio adherente, es decir, OSDE no sólo cubre a los trabajadores en relación de dependencia. Creo que por esto hemos ido creciendo y somos líderes en el mercado. La gente nos sigue eligiendo.



–¿Algo lo marcó particularmente en esta etapa?

–El aprendizaje ha sido continuo. En mi oficina se gestó CONIN. Fue una iniciativa del doctor Abel Albino, que vino a verme y me dijo que pretendía hacer algo más contra la desnutrición infantil. Quería difundirlo. Trajimos profesionales internacionales y desarrollamos actividades. Eso dio nacimiento a CONIN en 1993. Actualmente trabajamos con ellos en conjunto a nivel país. Haber sido parte de esta causa tan noble es muy importante para nosotros. Es una cuestión de Responsabilidad Social Empresaria, como tantos cursos de actualización en Pediatría que hemos hecho para los profesionales de Mendoza.



–¿Cómo han sorteado los vaivenes económicos?

– Hemos pasado procesos hiperinflacionarios, de estabilidad y de todo tipo. En la hiperinflación de 1989 nos comunicamos con los prestadores para que no dejaran de brindar el servicio. No queríamos que con la crisis se resintiera la atención. Siempre se ha capacitado a la gente para que pueda responder de manera idónea a nuestros asociados. El estándar de calidad se mantiene por el respeto a los tres pilares: socios, empleados y prestadores.



–¿En qué punto está lo del nuevo hospital?

–Nos replanteamos los tiempos, ha habido revisiones del plan original para ir perfeccionando algunas cuestiones. La fecha de comienzo será el año que viene y la duración será de cuatro años. Contempla 200 camas y todos los servicios, es una inversión de más de 70 millones de dólares. Es el principal objetivo de OSDE, será su primer hospital y es un orgullo que se haga en Mendoza.



–No tendrá descanso, ¿qué le dijo su familia?

–Son desafíos que no se pueden dejar de lado, sobre todo pensando en el bien común. Esto es algo que he soñado mucho tiempo. Desde la presidencia vieron la oportunidad, como respuesta a las necesidades de la provincia y a la proyección. Estoy muy contento y entusiasmado por lo que vendrá.



–Les darán más servicios a los socios...

–Queremos seguir brindando respuestas en base a los tiempos que vivimos. Esta es una institución de trayectoria y con solvencia que maneja fondos con responsabilidad y transparencia. Tenemos que dar atención de excelencia, el objetivo es mantener esto e incorporar nuevas tecnologías acorde a las necesidades.



El hospital

Frente al parque Benegas. Tendrá dos edificios donde se distribuirán los servicios críticos y los de internación, ocho quirófanos y un helipuerto, en una superficie de 44.000m2. Estará en Avenida de los Trabajadores y Perito Moreno en Godoy Cruz.