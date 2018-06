Los caminos de la política son realmente inciertos. Todo lo que parece estar garantizado puede cambiar de un día para el otro. Ya no se trata solamente de posturas. Hasta las convicciones partidarias más profundas pueden dejarse atrás para empatizar con alguien de otro color político. Para que exista una alianza, el único requisito es que dos políticos se encuentren, por más antagónicas que sean sus pertenencias partidarias.





Así ocurre con el intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez , peronista que integra el mítico sector azul y Mario Abed, el radical intendente de Junín, que dentro de la estructura radical –volcada casi en su totalidad al cornejismo– es cobista.





En diálogo con Diario UNO, Jorge Giménez ratificó sus dichos en el programa "Mañanas compartidas" (El Siete) y dejó las puertas abiertas para una alianza política, más allá de lo personal, con Abed. "Las alianzas uno las hace con quienes confía. Y yo no sólo soy amigo personal de Mario (Abed) sino que en lo institucional, nos llevamos muy bien, hemos trabajado mucho juntos".





Hacia adentro del PJ, las palabras de Giménez hicieron mucho ruido y cayeron mal. Pero nadie se expresa abiertamente sobre el tema. Sí se muestran sorprendidos por semejante confesión pública.





Más allá de los partidos, basta escuchar dos o tres frases de Giménez sobre Abed, para interpretar que el intendente de San Martín dice (sin decir) que el trabajo político con el cacique radical sería fácil de concretar. "Siempre hacemos chistes sobre que vamos a trabajar juntos en política, pero la realidad es que es de las personas que más se respeta en el Este", sostuvo Giménez. Luego agregó que valora la cantidad de proyectos y la calidad del trabajo que han realizado con el intendente de Junín. Entre otras cosas, el campus universitario que San Martín comparte con el departamento vecino.





Flores para Cobos y el gobernador de Mendoza

"Lo que yo creo es que la política supera lo netamente partidario. No es una cuestión sólo del peronismo o del radicalismo, esta es la realidad y la realidad excede muchas veces la militancia" expresó Giménez, consultado acerca de un posible acercamiento político a Abed, y por ende al ex vicepresidente, Julio Cobos.





Puntualmente, se refirió al gobierno de este último. "Yo con Cobos pude trabajar muy bien. Nunca hubo problemas de comunicación, lo respeto y lo valoro mucho", soltó.





Tampoco olvidó mencionar la habilidad de Alfredo Cornejo para llevar adelante su gestión. "Cornejo es un cuadro político formado, mucho más que el presidente Mauricio Macri. Él se ha formado dentro de la política. Por eso me parece que está haciendo un mejor gobierno provincial de lo que Macri hace a nivel nacional", destacó.





El peronismo naufraga

Giménez respondió con escepticismo. "Yo tengo la obligación de ser optimista cuando me refiero a la situación del peronismo. Pero la realidad es otra. Creo que al peronismo mendocino le va a costar mucho más ordenarse que al nacional. Esto es porque en Nación, Macri está haciendo mal las cosas, y el resultado se ve en la economía" , declaró. También dijo que el problema del peronismo no es sólo que no se puede congeniar, sino que desde los distintos sectores no hay interlocutores válidos.





Votos son votos

Desde el sector de Abed y Cobos, dijeron que las declaraciones de Giménez los sorprendieron, pero relativamente. "Porque el intendente de San Martín siempre ha hablado bien del trabajo que hizo con Cobos cuando este era gobernador", manifestaron desde el cobismo. De todas maneras, descartaron para los próximos días una alianza preelectoral "Tenemos tiempo para eso, ahora hay que garantizar la gobernabilidad". expresaron los cobistas consultados. De todas maneras, no lo negaron como posibilidad. "Votos son votos y son bienvenidos", destacaron desde sectores radicales.





Habrá que esperar. Diario UNO intentó comunicarse con el intendente de Junín, Mario Abed, pero no fue posible hablar con él. De todas maneras, desde su entorno aseguran que Abed apoya a Cobos, si este decide ir a las PASO y disputarle la candidatura al elegido de Cornejo. Por carácter transitivo, Giménez también lo acompañaría.