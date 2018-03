El folclore sinfónico dio otro sabor al repertorio popular de la repetición

La primera repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia tuvo su noche de folclore, protagonizada por la reconocida artista Soledad Pastorutti, que preparó un recital sinfónico junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección de Pablo Herrero Pondal. Subieron, además, al escenario, los duetos Juan Carlos Baglietto y Jairo, y los mendocinos Palma-Sandoval.



En la previa de la segunda noche de Constelación del vino, el anfiteatro Frank Romero Day fue llenándose con una gran cantidad de turistas y fanáticos de la artista de Arequito. Familias enteras y grupos de amigos de todas las edades comenzaron tímidamente a ocupar las gradas después de las 19, aunque las puertas estuvieron abiertas desde las 18.



Esta vez el clima acompañó mucho más que en otras ediciones. El cielo nublado no deparó en fuertes tormentas que arruinaron y postergaron repeticiones, años antes. Esta vez las altas temperaturas, que incomodaron a muchos de los asistentes durante el día, aminoraron hacia la noche. El clima templado y por momentos algo fresco hizo que no hubiera impedimentos para disfrutar del show.



La fiesta dirigida por Vilma Rúpolo y Guillermo Troncoso arrancó apenas pasadas las 21. La acertada combinación de intensidad y humor, sumado al destacado despliegue de 890 artistas y bailarines llenando los distintos niveles del escenario maravilló una vez más a los espectadores. Las luces y la música llenaron de color y ritmo los 12 cuadros del espectáculo que fue aplaudido de pie al finalizar.



Exquisita propuesta

La cantante folclórica Soledad Pastorutti brindó un magnífico concierto con arreglos orquestales del director musical, Bruno Orgaz y un despliegue de 70 músicos. Sonaron versiones de clásicos de Hilario Cuadros, Daniel Toro, Roberto Carabajal, Ramón Sixto Ríos y Raúl Trullenque entre otras grandes figuras de un repertorio popular que el público festejó con aplausos.



Algunas de las canciones que deleitaron a los presentes fueron el chamamé Merceditas, la chacarera; Cuando me abandone el alma, Déjame que me vaya y Zamba para olvidar. También la interpretación del vals de Antonio Tormo Amémonos y Cochero e' plaza. Pastorutti introdujo en su lista de temas una canción propia, Canta, que lanzó como simple el año pasado.



Una vuelta más

Mañana se viene el rock al Frank Romero Day. En esta oportunidad la segunda repetición de la fiesta tendrá como protagonistas a los Auténticos Decadentes, Kapanga y los mendocinos Parió la Choca, que estarán festejando 25 años de trayectoria. A juzgar por la venta agotada de entradas habrá diversión asegurada en la noche joven de Vendimia.