El ex hospital Emilio Civit exhibirá muestras de fotos

Uno de los pabellones del ex hospital Emilio Civit será refaccionado y se usará para exhibir fotografías. Se trata de uno de los antiguos edificios emplazados sobre la calle Padre Contreras, entre Lencinas y la avenida Libertador, frente al parque General San Martín. Hasta ahora funcionaba en ese sitio parte de la administración de Patrimonio Cultural.



El lugar será rebautizado como Espacio de Fotografías Máximo Arias, en honor a una de las figuras más reconocidas de la fotografía social. Servirá para exhibir las obras de fotógrafos profesionales y aficionados y también para desarrollar distintas acciones relacionadas y eventos. Se dictarán talleres y habrá charlas para los interesados.



"La idea es recuperar el casco del viejo hospital en el que actualmente tenemos parte de la Dirección de Patrimonio. La intención es crear un espacio que no tiene Mendoza. Lo que buscamos es referenciar un segmento de la cultura que ha crecido mucho durante el último tiempo", explicó Diego Gareca, secretario de Cultura de la Provincia.



El proyecto

Según los planes del Gobierno el espacio estará inaugurado para fines de abril. Contará con siete salas de distintas dimensiones que servirán para exponer muestras de variados formatos. Tendrá también un área de trabajo, una zona para guardar obras y un lugar para laboratorio de fotografía, aunque este sitio no está totalmente confirmado aún.



"Vamos a transformar las oficinas sin modificar la estructura fundamental del edificio, sino la configuración interna, es decir, la distribución que tiene actualmente. La idea es tenerlo ambientado y preparado para salas de muestra. Cuenta con cuatro baños para uso público y una cocina que será de uso restringido. El entorno del Parque será muy útil para otra acciones", precisó Gareca.



En total se invertirán $1.500.000. La plata se destinará principalmente para reparar los techos de machimbre y madera por otros con placas de yeso. La iluminación es uno de los aspectos más importantes. En tal sentido, el secretario de Cultura, indicó que los tubos fluorescentes serán erradicados en su totalidad y en su lugar se designarán luces especiales para darle a las muestras la calidad lumínica que exige cualquier sala de arte.



Además de distintos arreglos de albañilería generales se pintara toda la fachada del edificio y sus paredes internas. Gareca no precisó cuáles serán los nuevos tonos que darán brillo al edificio y reconoció que el inmueble no se encuentra en tan mal estado, por eso son optimistas con la fecha de apertura.



También confirmó que las ventanas que están al frente serán puestas en valor y otras quedarán cerradas con la idea de que así se pueda optimizar el territorio cubierto y aprovechar al máximo la capacidad del edificio para la división que se proyectará.



"Los fotógrafos que ya consulté para que opinen acerca de este emprendimiento están muy contentos y ansiosos por presentar varias ideas una vez que abramos las puertas del espacio", dijo Gareca.