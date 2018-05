El ex funcionario de Paco Pérez que dejó la función pública y ayuda a niños pobres

Los últimos años de Cristian Bassin han sido movidos. Sacerdote durante gran parte de su vida, se hizo conocido públicamente cuando el ex gobernador Francisco Pérez lo convocó para ser ministro de Desarrollo Social en la mitad de su mandato. En la actualidad, lejos de ambos cargos, Bassin se dedica a ayudar niños en una de las zonas más pobres de Mendoza.

"Sacerdote se es toda la vida, yo no lo ejerzo más pero lo soy", explicó el ex funcionario. A diferencia de otros curas, Bassin no dejó la sotana por un amor, sino "por una suma de motivos, algunas cosas que uno en el sistema eclesial en lo que no se está de acuerdo, hechos familiares que llevan a que uno de je la actividad", explicó a La Red Mendoza.

Desde el 2015, Bassin, quien también es docente, lleva adelante un trabajo en un comedor de Palmira Sur, en el que también colaboran un grupo de voluntarios. Allí, cada día llegan niños a tomar la merienda y los sábados a almorzar.

"Son muchos niños de alta vulnerabilidad. Se les da la merienda de lunes a viernes y el almuerzo los días sábados. Los ayudamos también con abrigos, apoyo escolar, deportes y una biblioteca básica", manifestó.

"Estos niños son hermanos de familias numerosas de seis, ocho o diez hermanos, donde los padres por algún motivo están ausentes, por no tener trabajo, hacen changas, están detenidos o con alguna medida judicial. Por ahí hacen que los niños estén desamparados incluso en el cariño y afecto que un niño necesita", dijo Bassin.

El lugar donde se ubica el comedor es alquilado y para poder subsistir, reciben diariamente donaciones de leche y otros elementos.

"Pensamos permanentemente en pedir. Muchos niños vienen sin medias, o solo una remera y se los abriga. Es permanentemente estar pidiendo, por ahí la gente no cree hasta que lo ve. Al ver esa realidad sienten esto de la compasión", señaló y agregó que no ha pensado en volver a la función pública y que actualmente hace lo que hizo toda su vida como sacerdote cuando trabajaba en los barrios.