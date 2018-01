El estremecedor testimonio de una puestera de Alvear

"Es terrible la desolación, no quiero quebrarme pero esto es terrible". Fueron los dichos de Denia Maya a Radio Nihuil.





Denia es hija de propietarios de tierras en Alvear que se están viendo afectados por los incendios que comenzaron hace cuatro días en el sur de Mendoza y ya consumieron 90 mil hectáreas.





"Ayer (por el jueves) se hizo monstruoso el foco de incendio porque ese bendito avión nunca llegó y no nos dejaron hacer los contrafuegos", denunció la mujer que pidió visibilizar la triste situación que están viviendo.





"Las lenguas de fuego son de más de 40 metros. La gente del campo está trabajando con palas. Dormimos dos horas y nos volvemos a levantar", continuó su relato, construido a partir de su comunicación con otros puesteros y propietarios de la zona.





La contingencia es de tal tamaño que se organizan para sacrificar a los animales que han sufrido quemaduras. "Esto no me lo olvido más. No he querido subir fotos por el morbo pero es atroz", comentó notablemente afligida.





La intensión de Denia es que se envíe la ayuda necesaria para poder darle fin a este incendio ya que, según su relato, hay familias que lo han perdido todo. "Llamo a un lado y me dicen que quien está a cargo es otro y así, me tienen de un lado para otro pero nadie ha visto a los benditos camiones hidrantes, ni a las avionetas. Tenemos fotos de las topadoras paradas sin choferes", denunció.









Embed



Debajo el audio.