Hablar de "la Mendoza que viene" fue el motivo que esgrimió la senadora nacional por el ala kirchnerista del peronismo, Anabel Fernández Sagasti, para reunirse ayer con el gobernador Alfredo Cornejo. El encuentro sorprendió más a los ajenos a Casa de Gobierno que a los propios.



Es que si bien las razones públicas del encuentro tuvieron que ver con ciertos aportes para mejorar la Justicia que Fernández Sagasti decidió acercar al primer mandatario provincial, los rumores se extendieron acerca de la importancia de la figura de la legisladora como principal referente de la oposición. Incluso por sobre los intendentes del PJ, que, al menos hasta ayer, han sido los interlocutores naturales entre Cornejo y el partido opositor.



Sin embargo, y consultada acerca de su posible candidatura a gobernadora, Fernández Sagasti no recogió el guante. Dijo sentir verdadera preocupación por la situación de "los mendocinos y mendocinas", y querer debatir con el oficialismo, "pero con ideas y propuestas". Y recalcó que, por ahora, es ésa su responsabilidad. Aunque, dentro del ya revolucionado PJ, la visita de la senadora kirchnerista al edificio de calle Peltier generó más de una elucubración y no pocos recelos.



A futuro

Casi como un mantra, la senadora repitió en varias oportunidades tener la vista fija en "la Mendoza que viene": "Al gobernador le queda un año y medio de gestión y nosotros estamos preocupados por el futuro de la provincia", destacó.



Según la visitante –Cornejo ni se asomó al Salón de los Gobernadores, donde se realizó la conferencia de prensa de Fernández Sagasti– pudo manifestarle al gobernador su preocupación por el incremento de tarifas, del boleto de colectivo, y la situación de los productores locales.



"Pero básicamente mi intención es traerle propuestas que venimos trabajando con mi equipo acerca del funcionamiento de la Justicia, para que la gente cambie la visión que tiene sobre el Poder Judicial, que es muy mala". Sobre la recepción de Cornejo, dijo que "me ha sorprendido gratamente que me convocara, porque eso significa que está abierto al diálogo. Me dijo que tenía que estudiar con su equipo de trabajo las ideas que trajimos".



Ingrata sorpresa

El encuentro de Fernández Sagasti y Cornejo no cayó nada bien puertas adentro del PJ.



Aunque se esforzaron en disimular, muchos peronistas locales más arraigados en el partido comentaron por lo bajo que con estas actitudes Fernández Sagasti se está autoproclamando candidata.



En cuanto a la invitación del gobernador a la legisladora, aseguraron que es una forma de acercar al peronismo la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, que, según ellos creen, desestabiliza y hace perder votos, en vez de ganarlos.



Sin embargo, la propia legisladora dijo que previamente "tuve varias conversaciones antes de venir hacia aquí. Todas con dirigentes del PJ. Me manifestaron que estaban conformes con que alguien le acercara propuestas al gobernador, eso es lo que estamos haciendo: debatir a través de ideas", sostuvo.



Mientras, el despacho del gobernador Alfredo Cornejo permaneció cerrado a las opiniones acerca de la reunión.