El eco rally más importante del mundo pasó por Mendoza

El futuro estuvo al alcance de las manos en la plaza Independencia. Hubo autos, motos y bicicletas eléctricas, económicas y que no contaminan, protegidas por nanotecnologías. Parece sacado de algún cuento de ciencia ficción, pero no lo es.



El lunes presentaron los tres autos (dos Renault Zoe y un Tesla S85), la moto y las tres bicis que forman parte de The Green Expedition, el primer eco rally del mundo, que recorre distintos puntos del planeta conectándolos con estas máquinas impulsadas por electricidad. En Argentina la travesía conecta a Río Gallegos con Salta por la ruta 40.



Además, el piloto de trial Bastien Hieyte hizo una demostración en una moto eléctrica que les llevó la adrenalina al máximo a las siete personas sobre las que saltó.



Roberto Stazzoni, de la empresa Scame, que comercializa y fabrica las columnas de carga para los autos, contó que un Zoe tiene una batería de 40 kilowatt/hora, lo que le da una autonomía de 300km/h. "Con una carga domiciliaria de por ejemplo 7 kilowatt va a tardar unas seis horas en cargarse la batería completamente", explicó.



En la demostración participaron, además, los representantes de Nano4Life, un revestimiento nanotecnológico que se puede aplicar a múltiples superficies y repele cualquier tipo de líquidos. En este caso, el Tesla fue recubierto con este producto y también se lo aplicaron a uno de los autos eléctricos de la Municipalidad de Mendoza.



"Es un repelente de todo líquido y sólido para cuidar la superficie que vas a tratar", comentó Sebastián Sánchez, de Soluciones Constructivas, la empresa que trajo Nano4Life para comercializarlo en todo el país.