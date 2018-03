El contrabajista brasileño que cambió la caipirinha por el mate y vino

Amilcar Roque se ríe y aclara que Roque en Brasil es un apellido y dice que él no quiere revelar su edad, que esas cosas no se preguntan. En la previa del Acto Central, el contrabajista lleva una camisa bordó con flores blancas estilo hawaiana y tiene el mate en mano y está, a simple vista, despojado de cualquier tipo de nervios.



"Vine a Mendoza porque me encanta la ciudad, la gente y la cultura, y conocí a una mujer hermosa y me apasioné y me quedé", cuenta el músico que participó en su primera Vendimia aunque, hace dos años y diez días que vive en la provincia.



"Me emociono muchísimo, me encanta esta música y la estoy pasando muy bien", comenta Amilcar, que toca en la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.



Junto con él, su compañero Enzo Rossi (30) es mendocino pero también es su primera vez en el escenario del Acto Central. "Los directores hicieron una selección y me llamaron, el grupo está buenísimo", cuenta.