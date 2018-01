Hoy los concejales "duros" de Santa Rosa intentarán que se realice una sesión especial para dar entrada formal a la nota de las abogadas de la familia de la niña Leonela Rodríguez (2), quienes han pedido la suspensión y posible destitución de la intendenta Norma Trigo, por considerarla máxima responsable del accidente ocurrido en noviembre pasado y que le costó la vida a la pequeña. Además, algunos concejales también quieren que el Ejecutivo explique por qué se pagó $75.000 por un curso de dos horas para funcionarios, a los que pocos días después se les pidió la renuncia.



"Incorporaremos la nota, presentada por mesa de entradas, de las abogadas. Y si hay acuerdo habrá sesión de la comisión investigadora, en donde resolveremos que citamos a la intendenta por cuarta vez, para la semana próxima", dijo ayer el concejal Antonio Ponce, que preside la mentada comisión.

Ponce, ex intendenta demócrata, fue crítico con Trigo y su gestión, sosteniendo que "cada día se van agudizando más las falencia y las irregularidades".



Subrayó dos situaciones. Según Ponce, a comienzos de diciembre el Ejecutivo contrató un curso para la capacitación de funcionarios. "Duró dos horas y se pagó por él $75.000. Pero además lo curioso es que la intendenta días después les pidió la renuncia a todos esos funcionarios".



Lo otro que cuestiona Ponce es que "las prestaciones y obras que se contratan ahora son de empresas de un departamento, que antes no aparecían". Sin decirlo, Ponce se refiere a prestadores y compañías de Tunuyán, departamento de donde proviene Marcos Nuarte, mano derecha de Trigo, y otros funcionarios que llegaron con él.



"Que Trigo no tenga miedo. Lo único que queremos es que venga al Concejo y explique. Nosotros tenemos que darles la tranquilidad a los santarrosinos de que el uso de los recursos es transparente", insistió.



Cuestionan la investigación que hizo la fiscal de la mandataria

La abogada Celeste de Oro, una de las representantes legales de la familia Rodríguez, insistió ayer en la responsabilidad de Norma Trigo en la muerte de la niña, quien murió por electrocución el 26 de noviembre último, cuando tocó una farola de la concurrida plaza distrital de 12 de Octubre.



"Nos preocupa que el fiscal no haya investigado profundamente la responsabilidad de Trigo en el caso. No ha tenido ninguna iniciativa para investigarla, escudándose en que había delegado en algunos funcionarios en mantenimiento de los espacios púbicos", sostuvo la letrada.



"En el Concejo ha declarado el jefe de electrotécnica de la Municipalidad, quien dijo que lo nombraron en el cargo, pero nunca cumplió funciones porque nunca se las indicaron. Eso indica que Trigo sigue siendo responsable", dijo la abogada.



Celeste de Oro negó que la familia y ella como representante legal tengan un interés político en el caso. "Yo no tengo nada que ver con la política. Soy cero política. Lo único que buscamos es que se haga justicia", indicó.



Enrarecido

La situación en Santa Rosa es tensa y circulan decenas de rumores, algunos sustentados en la realidad y otros imposibles de corroborar.



Lo cierto es que la posición de Trigo y su gabinete es, al menos, incómoda y todavía no está a salvo de la suspensión.