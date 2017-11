El circo Tihany está lleno de historias maravillosas

Aquí la vida no es lineal. Es una sucesión de comienzos y finales y la magia, lo primero que hace desaparecer, es la frontera entre la realidad y la ilusión. Quizás no haya vida mejor que esta. Quizás no haya otra en ninguna parte, pero aquí esa sensación es una certeza.





Pegado a La Barraca, en Guaymallén, se ha creado una isla. Tihany se llama. Algunos dicen que es el circo mágico más grande de América, pero en realidad, es una isla fantástica.





Tihany Spectacular, con su show AbraKadabra que lleva 13 años bajo la carpa, tardó 20 años en dar toda la vuelta al continente hasta regresar a Mendoza. Y la espera valió la pena. Así lo han hecho notar los mendocinos que están agotando, función tras función, las 2.000 localidades de este espacio que se parece más a un espectáculo de Las Vegas, su lugar de origen, que a una clásica función de un picadero.





Tihany-4.jpg Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO.



En la isla viven 123 personas de 25 nacionalidades. Hay 50 artistas en esta Torre de Babel.





Y la isla se formó hace 10 días, cuando se acomodaron con precisión de relojería 46 semirremolques, 33 casillas rodantes enormes, 16 camionetas y cuando se armó una inmensa carpa en forma de castillo con piso de madera y alfombras, y aire acondicionado y butacas de terciopelo rojo, y un escenario de 900 metros cuadrados, y... donde no se huele a aserrín sino a pochoclo.





Podría suponerse que es un gran caos, pero no. Es una organización perfecta, metódica, sincronizada. Un orden planificado, estudiado, sostenido por más de 60 años y que sigue haciendo de esta isla una empresa exitosa, muy lejos de las carencias de la vida circense.





Tihany-9.jpg Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO.



La historia

Franz Czeisler Deutch nació en Hungría en 1906, pero vivió casi 100 años (murió el año pasado), la mayoría siendo Tihany, el ilusionista, quizás uno de los más grandes que ha tenido el mundo de los trashumantes.





La miseria de Europa del final de la Segunda Guerra hizo que Tihany, que ya vivía de la magia, decidiera emigrar a América.





Llegó a Brasil en 1951 y los primeros tiempos tuvo que pelear bastante para poder vivir de su oficio. Pero en 1954 todo comenzó a cambiar. Encontró en San Pablo un circo de marionetas que estaba a punto de desaparecer y ofreció comprar la carpa y creó el Circo Mágico Tihany.





Tihany-8.jpg Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO.



Desde el comienzo ya fue algo mucho más parecido a un teatro que a un circo, con escenario en lugar de picadero.





Al poco tiempo era el espectáculo de su tipo con mayor éxito de Brasil. Ya no era sólo magia, sino una especie de music hall con bailarinas y acróbatas.





Las primeras giras fueron en Brasil, Uruguay y Argentina. La primera intercontinental comenzó unos años después.





Tihany-12.jpg Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO.



"Cuando llegó a México, explotó. Fue un enorme éxito y ya no paró de crecer", cuenta Marco Strapazzón, que es hoy uno de los magos de Tihany y su productor general.





Hicieron base en Monterrey y luego en Sarasota, una ciudad de Florida y de tremenda historia circense y que cumple la función de cuarteles de invierno de este ambiente.





"Allí están todos los circos, los más grandes del mundo. Allí se consigue de un elefante a un payaso, pero Tihany no es un circo tradicional. Jamás tuvo animales de ese tipo y su fundador decidió ir a Las Vegas. Esa sí era la ciudad ideal para establecerse", cuenta Richard Massone, un rosarino de 65 años que hoy es el mago principal de Tihany, su cara visible y director general.





Desde esa ciudad del juego y las luces comenzaron todas las giras hacia el resto de América. Giras que duran 20 años en completarse y que se repiten, una y otra vez cada vez con más éxito.





Cuando Franz Czeisler Deutch cumplió 90 años le entregó la administración del espectáculo al grupo Showtime, con la condición de que se mantuviera el espíritu original con el que fue creado.





Tihany-7.jpg Foto: Horacio Rodríguez / Diario UNO.



"Tihany es un teatro con perfume circense. Para que sea un teatro sólo le falta que las paredes sean de cemento. Tiene conceptos de un auditorio y esto sólo se ve en los que han copiado nuestro estilo" "El ilusionista es un artista que consigue, por un instante, que la fantasía se haga realidad delante de los ojos del público y que este tenga la posibilidad de salir de lo cotidiano y vivir un instante de sorpresa, de magia y que es muy importante para el espíritu" "La nuestra es una misión en la tierra, la de arreglar el espíritu, asombrar, deslumbrar, transportar al público a un lugar agradable, ayudar a que sean felices por un instante" Richard Massone



Mago profesional desde los 13 años