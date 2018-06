El artista que embelleció con su arte las calles de Mendoza

A sus 22 años, Tomás Mattano ha dejado inscripto su nombre y su arte en las calles de la Ciudad de Mendoza . Las pintorescas macetas que se aprecian en el centro y que son el comentario de muchos transeúntes, fueron pintadas por él. A partir de esto, este artista empieza a trascender públicamente.

Actualmente se está formando con el destacado pintor a nivel internacional Sergio Roggerone.







Tomás recorrió con Diario Uno las calles en donde están las macetas. Se lo ve tranquilo, pero su rostro se llena de orgullo cuando vuelve a ver su firma ahí, en esos 28 adornos que decoran el tramo del centro que comprende calle Mitre, desde Colón hasta la plaza Independencia.







No encuentra las palabras para explicar porque no pudo llevar adelante una carrera universitaria vinculada al arte, pero no tiene dudas de que pintar será lo que lo acompañe toda la vida.







-Les costó comprender que no estudiara eso si es lo que me gustaba, pero me apoyaron. Nunca me cuestionaron ni me limitaron.







-Desde la Municipalidad me contactaron porque habían visto unos trabajos míos. Presenté un proyecto que les gustó. Ellos querían renovar, embellecer la Ciudad y me dieron todo lo que necesitaba para hacerlo. "Las pinté con aerosol y esmalte sintético. Los diseños son todos propios. Tienen un fin decorativo, la idea es que acompañen el paisaje y no que impacten tanto. Me dieron libertad y lo hice sólo, en un mes aproximadamente".







"Esto lo tomo como mi trabajo, mi hobby, mi pasión, es todo la pintura para mí. No me veo haciendo otra cosa, tuve algunos trabajos pero no pude seguir. No me importa pasarme un día entero pintando, un domingo, un feriado o lo que sea", confesó Tomás.-Estuve seis meses en la facultad de arte y no me adapté. No salí bueno para el estudio... (risas). Tomo clases, pero no estudio académicamente. Estoy en un taller, soy aprendiz de un maestro. Ahí voy todos los días, ayudo, dibujo, pinto. Mi sueño era estar en un lugar así y ver cómo era la vida allí. En mi casa tengo un pequeño taller y estoy haciendo algunos cuadros.-Puede ser... Pero en mi casa siempre hubo gente creativa. Mi mamá y mi abuela cosían, por ejemplo. Desde chico tengo pinturas y materiales. A los 13 años empecé a pintar con decisión.-­Siempre me gustaron el arte callejero, los graffiti y los colores fuertes. Me estoy definiendo, buscando inspiración. Al principio pintaba como salía, bien arcaico. Ahora busco algo más figurativo"."Esta es mi primer exposición pública. Me gustó, y mientras pintaba mucha gente se paraba y me hacía buenos comentarios. Fue una oportunidad importante y un orgullo que mi nombre esté grabado en las macetas y que lo vea tanta gente. La idea ahora es seguir. Con la Municipalidad de Capital tenemos pensado hacer más cosas en la calle. A mí también me gustaría hacer alguna exposición de cuadros".