El 95% de los enfermeros locales son profesionales

enfermeros.jpg

Faltan al menos 1.500 enfermeros en la provincia, pese a que quienes estudian la carrera consiguen trabajo apenas se reciben. Cobran cerca de $14.000 de salario inicial y están bien pagados con respecto a otras provincias. En La Rioja, como ejemplo, solo perciben $5.000.El Gobierno nacional aumentará el Progresar para estos estudiantes, como forma de tentarlos a elegir esta profesión, pero excluyó a los que cursen en institutos privados, por lo que el instituto de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) gestionará que también los incluya, ya que "la mayoría de nuestros estudiantes vienen de sectores de bajos recursos", dijeron.Cada vez hay más mujeres y menos hombres enfermeros y la Organización Mundial de la Salud recomienda un enfermero cada dos pacientes en terapia intensiva y uno cada cinco en sala común, y a pesar de que Mendoza está bien con respecto a otros lugares del país, aún son pocos.Como parte del lanzamiento de las nuevas becas Progresar, el Gobierno anunció que quienes realicen carreras estratégicas recibirán montos mayores que el resto. Con esto se busca incentivar a los jóvenes a estudiar carreras universitarias o terciarias que en el país cuenten con menos egresados. Dicen que faltan ingenieros, enfermeros, licenciados en turismo y veterinarios, y aunque hay variaciones según la región, los enfermeros son pocos en todo el país.Los estudiantes de Enfermería recibirán $1.800 por mes del Progresar durante el primer año e irá aumentando a medida que se avance en la carrera.Sin embargo, fueron excluidos del plan aquellos que estudien en universidades o institutos privados.Juan Carlos Navarro, titular de ATSA, que a través de su instituto de capacitación tiene 8 aulas satélites en la provincia en donde se están formando 1.400 futuros enfermeros, dijo que "nosotros tenemos becado al 50% de los alumnos, porque la mayoría viene de sectores muy humildes. No es justo que se los deje fuera del Progresar, si tenemos en cuenta que hay carreras liberales que se cursan en la universidad pública y cuyos alumnos no pagan un solo peso y cobran el Progresar". Al respeto sostuvo que "intentaremos que se remedie esto y se incluya a todos".Sergio Saracco, jefe del Departamento de Toxicología y director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, dijo que la falta de enfermeros en el país "es una necesidad que se viene trabajando desde hace años" y que el problema no es solo argentino sino mundial. "En Canadá, por ejemplo, los médicos están reclamando desde hace tiempo que se promueva la formación de enfermeros", contó.El ex ministro de Salud sostuvo que la falta de interés por la carrera "tiene que ver con la pérdida de valores, ya que para ser enfermero se necesita una vocación profunda, además de que la rentabilidad no es muy atractiva para la mayoría".También indicó que, según las estadísticas, hay cada vez más mujeres que hombres trabajando o estudiando enfermería. "En todas las carreras relacionadas con la medicina hay un promedio de siete mujeres por cada tres varones y está ocurriendo lo que sucedió con la docencia", afirmó.Agregó que "el enfermero debe tener un especial compromiso con el paciente. Hoy se avanza mucho en tecnología, pero se debe evitar la despersonalización y especialmente es el enfermero quien logra ese vínculo".Según ATSA, hay un déficit de 1.500 enfermeros en el sector estatal y privado en Mendoza y los datos que están en consonancia con los oficiales, a pesar de que egresa de los institutos una importante cantidad año tras año. "En 2017 egresaron 350 enfermeros de nuestro Instituto de Capacitación y Docencia en Sanidad –dijo Navarro– y este año están cursando 1.400 alumnos en las nuestras o en sedes regionales".El dirigente indicó igualmente que cada vez es mejor y mayor la profesionalización y que "hace 20 años solo el 11% eran enfermeros profesionales, el resto eran enfermeros empíricos o prácticos. Ahora el 95% de quienes trabajan son profesionales".