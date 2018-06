El 75% de los que llegan al Notti sufre patologías respiratorias

De las 450 consultas por día que registra la guardia del hospital Notti en esta época, la gran mayoría, el 75%, son por enfermedades respiratorias.





No obstante, si se comparan con el mismo período del 2017 (mayo-junio) los casos de neumonía y de enfermedad tipo influenza o ETI (aparición súbita de fiebre mayor a 38°C y tos o dolor de garganta en ausencia de otras causas) bajaron.





Así, en 2017 se registraron 363 casos de neumonía y este año 152, mientras que de las ETI se constataron 46 casos y este año se han registrado 28.





En cambio la bronquiolitis aumentó 6% con relación al año pasado (300 en 2017 y 380 este año). La causa más frecuente de esta patología es el virus sincicial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida.





"No estamos en una situación de alarma en cuanto a patología respiratoria. Son casos muy esperables para la época, además corresponde a la temporada invernal, que es cuando circulan estos virus", explicó Héctor Abate, subdirector asistencial del hospital Notti.





El referente indicó que diariamente se internan, por diferentes tipos de enfermedades, entre 20 y 30 chicos, y de esos cerca del 50% son por problemas respiratorios.





Actualmente el índice de ocupación de camas es de 80% (en total el nosocomio cuenta con 256 camas).

El médico recomendó que se cumplan las indicaciones de vacunación para los niños, para evitar complicaciones en esta época del año, cuando el frío afecta sobre todo a los más pequeños.





En conjunto

El Notti trabaja en coordinación con el hospital Carrillo, de Las Heras , con el fin de descomprimir la demanda de pacientes.





En casos de internación, teniendo en cuenta la cercanía se los deriva a los que vivan en la zona donde se encuentra el hospital de Las Heras. Por este motivo, y con el fin de potenciar los recursos en el Carrillo, el Ministerio de Salud elevó a 50 las camas (tenía 30), para responder a la demanda.





Actualmente hay 28 unidades ocupadas, de las cuales el 80% es con niños con problemas respiratorios.





En el Carrillo se atienden en promedio unos 150 pacientes por día en guardia, y el 75% llega por síntomas relacionados con problemas respiratorios.





Armas para defenderse

Este año el Gobierno lanzó una fuerte campaña para vacunarse contra la gripe, sobre todo destinado a los grupos de riesgos, en los que se encuentran embarazadas y niños hasta 2 años, entre los perfiles de personas vulnerables a esta enfermedad.





Oscar Sagás, subsecretario de Salud de Mendoza , afirmó que hasta el momento "se han colocado 182.000 dosis de vacuna antigripal a personas que integran el grupo de riesgo, es decir 30% más que el año pasado. Lo ideal sería llegar a las 230.000 dosis".





Para el funcionario, los casos de enfermedades respiratorias en estos meses son 20% menos que en 2017, refiriéndose a la neumonía y a las de tipo influenza.





"Esto no significa que no puedan aumentar en los próximos meses. Hay que verlo. Por ahora venimos bien, con las proyecciones normales. No estamos en ningún estado de alerta como para que se preocupe la gente", afirmó. Además insistió en que se concurra primero a los centros de salud y hospitales regionales en caso de síntomas, "con el fin de descomprimir los hospitales de alta complejidad como el Notti".





Para evitar contagios hay que lavarse e higienizarse las manos con agua y jabón, evitar el humo de cigarrillos, taparse la boca al toser y no llevar a los chicos a la escuela ni a jardines maternales cuando están enfermos.