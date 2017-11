Ejecutan titularizaciones y actualizan bonos de puntaje

Una batería de anuncios emitió el director general de Escuelas, Jaime Correas . Para fin de año se oficializarán alrededor de 1.000 titularizaciones, se actualizará el bono de puntajes de secundaria, se pondrá a consideración del SUTE el régimen de continuidades y, además, está próximo a concretarse el reglamento para las escuelas albergue de la provincia.





Más de 5 años llevan muchos docentes esperando titularizar en el cargo en el cual actualmente son suplentes, aunque están vacantes porque los anteriores titulares fallecieron, se jubilaron o lo dejaron por distintos motivos.





"El retraso tiene que ver con cumplir con la normativa, porque en la gestión anterior se hicieron titularizaciones que no debían. Por ese motivo, pedimos a la Fiscalía de Estado que revise una por una y nos clarifique cuáles son los requisitos necesarios para aprobar a los docentes", explicó Correas.





El titular de la DGE informó también que durante la gestión anterior, en paritarias, se solicitaron 6.000 titularizaciones, de las cuales se hicieron 3.000. De la mitad restante, se resolvieron para este fin de año unas 1.000, sumadas a 600 que ya habían salido con anterioridad.





"La comisión estuvo trabajando muy activamente y se están firmando los papeles para que salga. Es decir que hay gente que estaba esperando su titularización, que le corresponde y la merece, que la va a tener", continuó el responsable de la DGE.





En cuanto a las titularizaciones irregulares que encontraron de la gestión anterior, aseguró que no hay nada que hacer, aunque sean personas sin título o que no cumplan otros requisitos. "No hay solución porque si ya titularizaron, lo hicieron. Si les reclaman algo, ellos pueden decir que el Estado no les requirió eso que les falta", dijo.





Actualizan bono de secundaria

Desde el 2011, el bono de puntajes no se emite ni se actualiza, con lo cual los números quedaron retrasados para muchos docentes.





La DGE planteó ahora un nuevo bono para la educación secundaria, que abarca a todas las modalidades y a todos los docentes que se desenvuelven en la misma.





"Este bono es para concursar cargos, lo emite la Junta Calificadora para hacer los concursos.

Actualmente se sigue usando, está vigente, pero no estaba actualizado", explicó Emilio Moreno, secretario técnico de Secundaria.





Respecto de los bonos y las titularizaciones, Correas añadió que tener desactualizados los bonos perjudicaba a los docentes, porque "jugaban" con su puntaje de 2011.





Lo novedoso del nuevo bono que se presentó es que se cambiarán los procesos y se digitalizarán. Allí se podrán constatar y actualizar los tres factores que lo componen, que son el título, la antigüedad y los antecedentes.





"Ahora será un bono web, a través de un legajo electrónico que se va a generar y donde los docentes pueden cargar todos los antecedentes. El docente simplemente debe ingresar al sistema y se encontrará con todos los antecedentes que tiene, a los cuales deberá incorporar los nuevos antecedentes desde 2011 a la fecha. Además, la antigüedad también se va a cargar vía web", concluyó sobre el tema Moreno.





Sobre las escuelas albergue

Mendoza cuenta con 44 escuelas albergue a lo largo y ancho de su territorio y, hasta el momento, no existía un reglamento que regule los funcionamientos internos de estos establecimientos.





"En las escuelas albergue hemos tenido más de una situación compleja, muchas veces de abusos. Aunque esto no tiene que ver con el Próvolo, siempre tienen problemáticas y no contábamos con un reglamento integral para ellas", explicó Correas.





Aunque no se dieron mayores detalles, ya que primero las autoridades de la DGE le presentarán el reglamento al SUTE para recibir una devolución del mismo y consensuar puntos en los que pueda surgir discordia, Correas confió en que no habrá problemas para la oficialización y que en ese sentido, "Mendoza estará a la cabeza, ya que son pocas provincias del país las que tienen algo similar".





Régimen de continuidades

El último tema que se trató fue el del régimen de continuidades, que la DGE espera poder poner a consideración del SUTE en el transcurso de la semana próxima. "Esto tiene que ver con las suplencias, qué pasa el año que viene, un tema por el que siempre hay mucho ruido desde que estamos en la gestión. Ya le comenté a Sebastián Henríquez (titular del SUTE) que lo teníamos casi listo y ellos lo van a ver para sugerir o no modificaciones", concluyó Correas.





Sin fechas